«Хрупкая очень»: почему Сати Казанова держит имя своей дочери в секрете

Сати Казанова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певица Сати Казанова защищает свою дочь от общества, не раскрывает ее имя и лицо, основываясь на материнском инстинкте. Об этом она рассказала в интервью Светлане Бондарчук.
«Во-первых и в-главных, она пока маленькая. У нее нет, как я верю, такой определенной защиты, она еще хрупкая очень. Я так ее чувствую. Это просто мой материнский инстинкт», — сказала звезда эстрады.О том, что Сати Казанова впервые стала матерью, сообщалось в конце октября прошлого года. Исполнительница сингла «Семь восьмых» рассказывала, что хотела родить дома, но в итоге из-за поздней беременности родила в перинатальном центре, воссоздав в нем домашнюю атмосферу.
Читайте также:
Анна Заворотнюк опубликовала фото с новорожденным сыном Марселем
Саша Стоун намерен стать политиком
Скандалы с коллегами, особняк за 30 млн, неожиданный развод и вторая беременность: Иде Галич 35 лет
Никита Кротов