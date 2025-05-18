15-летняя дочь Дианы Арбениной попробовала себя в качестве модели

Диана Арбенина (Фото РИА Новости/Алексей Майшев)
В качестве модели попробовала себя дочь солистки «Ночных снайперов» Дианы Арбениной Марта.
Как пишет StarHit, девушке-подростку 15 лет. Многие удивились, увидев ее на шоу «Модный приговор», а перед этим на Московской неделе моды, ведь школьница профессионально занимается футболом. Арбенина рассказала, что все получилось по воле случая.
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«Мы были в бане, решили Тему попарить. Пока Марту парили, я сидела в телефоне. И вдруг мимо меня прошли ноги. Поднимаю голову, а это дочь! Я восхитилась: „Марта, какие у тебя красивые ноги, не хочешь по подиуму пройтись?“ Вероятно, у нее было хорошее настроение в тот момент, она согласилась, „почему нет“», — поделилась исполнительница.Фотосессия вызвала настоящий бум в соцсетях, Марта, по словам Арбениной, осталась довольна результатом, хоть и очень волновалась в день съемок.
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Никита Кротов