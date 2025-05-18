Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Стали известны новые подробности о пропаже экс-мужа Кати Лель во Франции

Стали известны новые подробности о пропаже экс-мужа Кати Лель во Франции

Aif: Игорь Кузнецов мог не пережить развод
Катя Лель (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Катя Лель (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Поиски пропавшего экс-мужа певицы Кати Лель (Екатерина Чупринина) Игоря Кузнецова продолжаются. Ранее сообщалось, что мужчина пропал во Франции. Как пишет aif.ru, знакомые Кузнецова думают, что он мог не пережить развод с артисткой.
В начале мая стало известно, что мужчина исчез с радаров в середине апреля, приехав в Ниццу по делам. Лель отмечала, что Кузнецов в розыске, и его ищут водолазы. Исполнительница хита «Мой мармеладный» заявляла, что находится на связи с близкими.

«Мы с ним не виделись уже два года с момента мирного развода. С доченькой они общались», — говорила знаменитость «Стархиту».
Екатерина и Игорь развелись на фоне злоупотребления мужчины алкоголем. СМИ писали, что Кузнецов, будучи пьяным, забывал о дочери и жене, вступая с другими женщинами в отношения.

Читайте также:

«Сил нет никаких»: Анна Семенович пожаловалась на проблемы со здоровьем

Клавишник «Ленинграда» и МакSим умер в Москве после инсульта

Анне Седоковой грозит банкротство из-за иска семьи Яниса Тиммы на 60 млн
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
«Сил нет никаких»: Анна Семенович пожаловалась на проблемы со здоровьем
Анна Семенович пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за кишечной палочки
18 мая 2025, 18:55

Анна Семенович (Фото: Instagram* @ann_semenovich)

Певица Анна Семенович в своем блоге пожаловалась на состояние здоровья.
Исполнительница поделилась, что проснулась с высокой температурой. Затем ее состояние стало ухудшаться: тело болело настолько сильно, что казалось ее «побили палками».

Семенович пришлось вызвать врача на дом. Выяснилось, что у знаменитости обнаружили кишечный вирус.

«Состояние нестояния. Просто сил нет никаких – тело ломит, спину ломит, ноги ломит. Будьте аккуратны», — добавила Анна.

Певица подчеркнула, ​что поедет работать, несмотря на плохое самочувствие.

Читайте также:

«Кайфую от этой процедуры с 27 лет»: Анна Семенович рассказала, как борется с морщинами

«Вешу как Дюймовочка»: Певица Семенович сравнила себя со сказочной героиней после похудения на 7 кг

«По пару бокалов каждый день»: Анна Семенович высказалась об алкоголе

*Запрещен в РФ
#вирус
#дом
#певица
#рф
#здоровье
#врач
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Клавишник «Ленинграда» и МакSим умер в Москве после инсульта
Клавишник Дмитрий Иванов умер в Москве после инсульта
18 мая 2025, 18:24

Дмитрий Иванов (Фото: Instagram*/ivanov.keyboards)

Клавишник Дмитрий Иванов, работавший с певицей МакSим (Марина Абросимова) и музыкантом Сергеем Шнуровым, умер в Москве после инсульта. О том, что мужчина в коме, сообщала его родная сестра Анна в соцсетях 6 мая.
Изначально состояние Дмитрия было тяжелым. Инсульт стал неожиданностью для многих его знакомых. Врачи боролись за жизнь мужчины, но в пять утра он скончался.

Иванов играл в «Ленинграде» с 2020 по апрель 2025 года, затем вернулся в коллектив Абросимовой, где играл в 2010-х. Близкие говорили, что он вел здоровый образ жизни и занимался спортом.

Дмитрий Иванов также работал с Сергеем Безруковым, Николаем Басковым, Анной Седоковой и другими артистами.

Читайте также:

Анне Седоковой грозит банкротство из-за иска семьи Яниса Тиммы на 60 млн

«Ушла внезапно»: солист группы «Челси» о смерти жены

Дочь Эмина Агаларова победила на чемпионате по кунг-фу в Италии

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#музыка
#смерть
#культура
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Анне Седоковой грозит банкротство из-за иска семьи Яниса Тиммы на 60 млн
Юрист Хаминский заявил, что семья Яниса Тиммы сделает Анну Седокову банкротом
18 мая 2025, 18:13

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Юрист Александр Хаминский заявил, что Анна Седокова может стать банкротом, если суд встанет на сторону родственников ее покойного бывшего супруга Яниса Тиммы, потребовавших с нее 60 млн рублей за квартиру. Об этом сообщает aif.ru.
По мнению эксперта, исполнительница рискует лишиться собственного имущества. Если суд добавит требования о возврате личных средств баскетболиста, то долг превысит 200 млн рублей, что и вовсе может привести певицу к банкротству. Хаминский подчеркнул, что артистка находится в очень уязвимом положении.

«Даже если часть средств потрачена в браке, суд вряд ли спишет 60 млн рублей. Более того, родственники Тиммы наверняка подготовили документы о его добрачных активах. В случае проигрыша Седокова не только лишится имущества, но и получит репутационный ущерб», — пояснил юрист.

Ранее стало известно, что семья покойного баскетболиста Яниса Тиммы хочет отсудить у Анны Седоковой 60 млн рублей с продажи квартиры в ЖК «Алые паруса», купленной совместно в 2022 году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Сын Яниса Тиммы может претендовать на квартиру Седоковой: почему она хотела забрать телефон покойного

Мать баскетболиста Тиммы заявила о роковом выборе сына

Отец Яниса Тиммы сожалеет, что сын не бил Анну Седокову
#суд
#телефон
#семья
#квартиры
#юрист
#певица
#документы
#жк
#ущерб
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ушла внезапно»: солист группы «Челси» о смерти жены
Певец Корзин рассказал, что его жена Екатерина умерла во сне
18 мая 2025, 18:06

Екатерина Корзина (Фото: Instagram*/korzinakatya)

Музыкант Алексей Корзин рассказал «Аргументам и фактам», что его жена Екатерина умерла во сне. По словам солиста группы «Челси», он нашел супругу утром, а ночью укладывал младшего сына. Мужчина пытался реанимировать возлюбленную, но тщетно.
«У меня нет на руках финального заключения всех экспертиз. Все, что я знаю, это, скорее всего, произошло мгновенно. Катя ушла во сне. Катя ушла внезапно, без причины. Мы накануне смотрели вместе фильм, смеялись, строили планы, а утром твоя жизнь разделяется на до и после», — прокомментировал Корзин.
Корзин воспитывает восьмилетнего Петра, которому в конце мая исполнится девять и Георгия, которому исполнится четыре. Сейчас Алексею с детьми помогает теща.

Екатерины Корзиной не стало на 35-м году жизни.

Читайте также:

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Скончался сценарист и соратник Пола Верховена Герард Сутеман

Умерла советская актриса Елена Земляникина

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#музыка
#смерть
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дочь Эмина Агаларова победила на чемпионате по кунг-фу в Италии
18 мая 2025, 17:38

Эмин Агаларов с дочерью Аминой (Фото: Инстаграм* @eminofficial)

У Эмина Агаларова и его бывшей супруги, дочери президента Азербайджана, Лейлы Алиевой, трое детей: близнецы Али и Микаил, а также дочь Амина. Девочку Лейла удочерила уже после развода, однако артист относится к ней как к родной.
Недавно Эмин опубликовал ролик с чемпионата по боевому искусству кунг-фу, который состоялся в Италии. За триумфом Амины наблюдала ее мать и старшие братья.

«Сегодня в Италии прошел чемпионат по кунг-фу и на этом чемпионате победила моя дочь. Ей 11 лет, ее зовут Амина и я страшно горжусь! Это ее первая большая победа. Моя гордость, моя Амина! Очень хотел поделиться с вами радостью сегодня», — заявил Эмин.

Дочь Эмина Агаларова Амина (Фото: Инстаграм* @eminofficial)

Артист пожелал всем детям побед, веры в себя и удовольствия от занятий любимым делом.

Читайте также:

«Мы с Анатолием вместе навсегда»: Певица Слава открыта к новым отношениям, но не забывает про бывшего

Намекнули на свадьбу? Shaman анонсировал свою новую песню в кадре с Мизулиной

«Превратила это все в товар»: экс-муж Анжелики Агурбаш раскрыл правду о ней

*Запрещен в РФ
#победа
#мать
#фото
#чемпионат
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате