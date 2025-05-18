Стали известны новые подробности о пропаже экс-мужа Кати Лель во Франции

Катя Лель (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Поиски пропавшего экс-мужа певицы Кати Лель (Екатерина Чупринина) Игоря Кузнецова продолжаются. Ранее сообщалось, что мужчина пропал во Франции. Как пишет aif.ru, знакомые Кузнецова думают, что он мог не пережить развод с артисткой.
В начале мая стало известно, что мужчина исчез с радаров в середине апреля, приехав в Ниццу по делам. Лель отмечала, что Кузнецов в розыске, и его ищут водолазы. Исполнительница хита «Мой мармеладный» заявляла, что находится на связи с близкими.
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«Мы с ним не виделись уже два года с момента мирного развода. С доченькой они общались», — говорила знаменитость «Стархиту».Екатерина и Игорь развелись на фоне злоупотребления мужчины алкоголем. СМИ писали, что Кузнецов, будучи пьяным, забывал о дочери и жене, вступая с другими женщинами в отношения.
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Никита Кротов