«Сил нет никаких»: Анна Семенович пожаловалась на проблемы со здоровьем

Анна Семенович (Фото: Instagram* @ann_semenovich)
Певица Анна Семенович в своем блоге пожаловалась на состояние здоровья.
Исполнительница поделилась, что проснулась с высокой температурой. Затем ее состояние стало ухудшаться: тело болело настолько сильно, что казалось ее «побили палками».
Семенович пришлось вызвать врача на дом. Выяснилось, что у знаменитости обнаружили кишечный вирус.
Певица подчеркнула, что поедет работать, несмотря на плохое самочувствие.
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Семенович пришлось вызвать врача на дом. Выяснилось, что у знаменитости обнаружили кишечный вирус.
«Состояние нестояния. Просто сил нет никаких – тело ломит, спину ломит, ноги ломит. Будьте аккуратны», — добавила Анна.
Певица подчеркнула, что поедет работать, несмотря на плохое самочувствие.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова