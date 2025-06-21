«Мужчина является главным»: Хилькевич защитила Гогунского после скандальных слов о женщинах

21 июня 2025, 10:51

Хилькевич заявила, что слова Гогунского о женщинах были вырваны из контекста

Анна Хилькевич (Фото: Instagram* @annakhilkevich)

Анна Хилькевич поддержала Виталия Гогунского, который оказался в центре скандала за высказывания о женщинах. Актриса заявила, что его слова были вырваны из контекста. Об этом она рассказала в интервью 360.ru.





Звезда «Универа» считает, что коллега по телесериалу говорил об ответственности за атмосферу в семье, а не про заперт на эмоции.

«Я знаю его много лет. И понимаю, что он имел в виду. Например, о настроении: ты несешь ответственность за климат в семье. Для меня мужчина является главным, а я — женщина и отвечаю за настроение дома. Думаю, это и пытался донести Виталик», — пояснила она.