«И мужчина человек, и женщина человек»: Пригожин раскритиковал скандальное высказывание Гогунского
Иосифа Пригожина возмутило высказывания Виталия Гогунского о женщинах
Продюсер Иосиф Пригожин резко отреагировал на скандальное высказывание актера Виталия Гогунского, который говорил, что женщинам лучше скрывать плохое настроение от мужчин.
Высказывание звезды «Универа» возмутило Иосифа Пригожина. Муж Валерии не согласился с установками, озвученными Виталием.
«Вы знаете, только в одном случае у человека бывает хорошее настроение. Я категорически не хочу это произносить, но в хорошем настроении всегда только люди с особым заболеванием. У них настроение стабильно и не меняется», — отметил Пригожин.
Со слов продюсера, думать, что у любимого человека все время будет хорошее настроение — глупо. Мужчина должен внимательно относиться к даме, подчеркнул он.
«Все это в отношениях приходит с возрастом, со временем. Я против доминирования одного над другим: и мужчина человек, и женщина человек», — добавил супруг Валерии.
Пригожин уточнил, что люди чаще всего ссорятся на начальном этапе отношений, однако со временем появляется мудрость, терпение и стремление уступать.
«И странно даже слышать высказывания, что кто-то выше по праву рождения, приоритетнее. В отношениях не должно быть эгоизма, наоборот, со временем люди учатся уважать, уступать друг другу. Есть главное правило: никогда не ставь себя выше других и ты будешь понятен» — признался продюсер в разговоре с Woman.ru.
Продюсер признался, что не любит людей, у которых есть «острое ощущение своей возвышенности». Мужчина не должен ставить себя выше женщины, обратил внимание Иосиф.
«Важно понимать, что есть не только ты, но и твои близкие. В противном случае это эгоизм», — заключил возлюбленный Валерии.
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