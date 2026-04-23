«Сидите дома»: Рэпер Pharaoh прервал свой концерт из-за телефонов фанатов
Рэпер Pharaoh прервал выступление и попросил фанатов не снимать шоу на смартфоны
Пользователи сети обвинили рэпера Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) в грубости из-за того, что он запретил снимать его концерт на телефон. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «ВПШ».
На видео музыкант в нецензурной форме попросил зрителей убрать гаджеты. По свидетельствам очевидцев, Pharaoh резко прервал выступление и обратился к фанатам.
«Мы не будем продолжать, пока все ваши телефоны на танцполе не окажутся в карманах!» — заявил он.Помимо этого рэпер раскритиковал тех зрителей, которые снимают происходящее на сцене на смартфоны. По словам Голубина, эти люди не имеют культуры посещения концертов.
«Это, в первую очередь, неуважение ко мне. <...> Сидите дома, дрочите в Ютубе свои концерты», — добавил артист с возмущением.