«Сидите дома»: Рэпер Pharaoh прервал свой концерт из-за телефонов фанатов

Рэпер Pharaoh прервал выступление и попросил фанатов не снимать шоу на смартфоны

Глеб Голубин (Фото: Telegram @pharaohmoscow)

Пользователи сети обвинили рэпера Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) в грубости из-за того, что он запретил снимать его концерт на телефон. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «ВПШ».





На видео музыкант в нецензурной форме попросил зрителей убрать гаджеты. По свидетельствам очевидцев, Pharaoh резко прервал выступление и обратился к фанатам.

«Мы не будем продолжать, пока все ваши телефоны на танцполе не окажутся в карманах!» — заявил он.

«Это, в первую очередь, неуважение ко мне. <...> Сидите дома, дрочите в Ютубе свои концерты», — добавил артист с возмущением.