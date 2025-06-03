17-летний сын певицы Полины Гагариной Андрей снялся с 21-летней возлюбленной из Воронежа
Сын певицы Полины Гагариной Андрей Кислов снялся с 21-летней возлюбленной
Сын певицы Полины Гагариной 17-летний Андрей Кислов снялся с победительницей «Голоса» из Воронежа Викторией Соломахиной. 21-летняя девушка — его возлюбленная. То, что избранник несовершеннолетний, никак не помешало празднованию годовщины отношений.
«Обалдеть. Два года», — написала Соломахина, опубликовав совместную фотографию из ОАЭ.
Гагарина — наставник Соломахиной на проекте. Об отношениях своей поднаставной с сыном она говорит неоднозначно. Похоже, что Полина не хочет вмешиваться, тем более что Андрей зарабатывает самостоятельно. В прошлом году исполнительница песни «Одиночество-сволочь» заявляла, что о женитьбе молодых пока рано говорить.
«Ему 17 лет. Я думаю, что есть время ещё об этом [подумать]. Я надеюсь, что это не мой вариант», — отмечала Гагарина журналистам.*Запрещен в РФ