«Обязан отдать долг Родине»: Бородин хочет отправить блогера Алексея Жидковского в армию

Бородин хочет отправить блогера Алексея Жидковского в армию
Алексей Жидковский (Фото: Instagram*/zhidkovskiy)

Глава антикоррупционного фонда Виталий Бородин хочет отправить блогера Алексея Жидковского в армию. Общественник заметил, что для некоторых граждан сетевая знаменитость стала инфлюенсером. Бородин собирается узнать у военного комиссара столицы, служил ли Жидковский в армии.



«Я вот думаю официально обратиться к военному комиссару города Москвы с просьбой проверить, служил Жидковский в армии или нет. Считаю, что каждый гражданин Российской Федерации обязан отдать долг Родине», — заявил Бородин в Telegram-канале.


В апреле этого года депутат Госдумы Леонид Слуцкий потребовал у Генпрокуратуры проверки в отношении Жидковского на пропаганду запрещенной в России ЛГБТ**.

Алексей Жидковский — популярный в России бьюти-блогер, кулинар и писатель. Его аудитория насчитывает миллионы человек.

*Запрещен в РФ

**Запрещенная в России террористическая и экстремистская организация
Никита Кротов

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