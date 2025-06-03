«Обязан отдать долг Родине»: Бородин хочет отправить блогера Алексея Жидковского в армию
Бородин хочет отправить блогера Алексея Жидковского в армию
Глава антикоррупционного фонда Виталий Бородин хочет отправить блогера Алексея Жидковского в армию. Общественник заметил, что для некоторых граждан сетевая знаменитость стала инфлюенсером. Бородин собирается узнать у военного комиссара столицы, служил ли Жидковский в армии.
«Я вот думаю официально обратиться к военному комиссару города Москвы с просьбой проверить, служил Жидковский в армии или нет. Считаю, что каждый гражданин Российской Федерации обязан отдать долг Родине», — заявил Бородин в Telegram-канале.В апреле этого года депутат Госдумы Леонид Слуцкий потребовал у Генпрокуратуры проверки в отношении Жидковского на пропаганду запрещенной в России ЛГБТ**.
Алексей Жидковский — популярный в России бьюти-блогер, кулинар и писатель. Его аудитория насчитывает миллионы человек.
*Запрещен в РФ
**Запрещенная в России террористическая и экстремистская организация