Кайли Дженнер показала грудь после пластической операции и назвала ее параметры
Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала свою обновленную грудь, раскрыв параметры бюста и рассказав о деталях хирургического вмешательства.
«445 cc, moderate profile, half under the muscle! silicone! garth fisher! hope this helps lol (445 кубиков, умеренный профиль, половина под мышцей! Cиликон! Гарт Фишер! Надеюсь, это поможет)», — поделилась девушка.
Дженнер опубликовала комментарий в TikTok, где блогер Рэйчел Лири спросила ее о том, чего она хотела от врача перед операцией. Обозреватели пишут, что имплант находится наполовину под грудной мышцей. Уточняется, что Гарта Фишера считают «семейным» хирургом сестер Кардашьян-Дженнер.
Недавно Кайли Дженнер публиковала горячую фотосессию на отдыхе. Пользователи обратили внимание, что грудь едва не вываливается из лифчика.
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