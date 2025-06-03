«Никто никуда не уходит»: Певица Слава помирилась с 72-летним бизнесменом после очередного расставания

Певица Слава помирилась с Анатолием Данилицким после очередного расставания
Певица Слава и Анатолий Данилицкий (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Певица Слава помирилась с Анатолием Данилицким после очередного расставания. Об этом она сообщила в своем блоге.



Исполнительница опубликовала видео, снятое самим Анатолием. На кадрах — семейный праздник.

«Никто никуда не уходит. Все вместе», — подписала ролик Слава.

Примечательно, что в конце прошлого месяца Слава намекнула на помолвку. На безымянном пальце знаменитости заметили кольцо.

Напомним, весной текущего года Слава объявила о расставании с Анатолием Данилицким после 20 лет отношений. Причину артистка раскрывать не стала. Затем Слава неоднократно давала понять поклонникам, что уже начала налаживать личную жизнь.

Читайте также:

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

3 1 4 0 1 0