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17-летняя дочь Даны Борисовой сделала пластику носа

Дана Борисова и дочка Полина (Instagram* @danaborisova_official)

Дана Борисова и дочка Полина (Instagram* @danaborisova_official)

Дочь известной телеведущей Даны Борисовой, 17-летняя Полина, недавно поделилась новостью о своей пластической операции — ринопластике. В своем блоге девушка опубликовала фото до и после вмешательства, отметив, что ей очень нравится новый облик.
Полина уверяет, что хирург сделал все, чтобы нос выглядел максимально естественно.

С юных лет Полина активно работает над своей внешностью и уже успела попробовать различные косметологические процедуры, включая «Углы Джоли». Несмотря на критику со стороны пользователей сети, которые считают ее слишком молодой для таких изменений, девушка не видит в этом ничего плохого.

«С каких пор пара безобидных уколов называется пластикой?! Готовьтесь, ха-ха!» — прокомментировала она свои изменения.

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*Запрещен в РФ
#хирург
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24 марта 2025, 08:52

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Сын известной бизнесвумен и блогера Айзы Элвис стал причиной неловкой ситуации, поделившись с друзьями на детском празднике информацией о тюремном прошлом своего отца, серфера Дмитрия Анохина. Об этом пишет «StarHit».
«А у вас за что папа сидел? Мой сидел за подделку документов. А у тебя?», — спросил он в разговоре с мальчиками.

Этот случай вызвал смущение у Айзы, которая призналась, что ее сын действительно думал, что у всех отцы имеют криминальное прошлое.

Айза, ранее известная как жена рэпера Гуфа, отметила, что старший сын Сами запрещает матери публиковать его фотографии без разрешения. Она подчеркнула, что в их жизни присутствует элемент деспотичности и властности со стороны детей, что может быть связано с их необычной семейной ситуацией.

Несмотря на трудности, Айза продолжает наслаждаться жизнью на Бали, где она живет с детьми. Блогер отмечает преимущества жизни на острове, такие как безопасность и доступ к качественному образованию, однако не скрывает и минусы, включая проблемы с насекомыми и коррупцией в стране.

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#блогер
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Жена Саши Петрова Виктория завела личный блог и рассказала о своей беременности
24 марта 2025, 05:35

Виктория Петрова (Фото: Telegram @petrovavikaa)

Жена актера Саши Петрова, Виктория Антонова, в своем блоге раскрыла мысли и подробности о беременности. Молодая женщина, готовясь впервые стать мамой, поделилась трудностями последних недель.
Виктория, которой всего 23 года, обычно держит личное в тени, но 22 марта завела новый блог в Telegram, чтобы сказать о переменах в жизни.

Живые цветы в доме Вики (Фото: Telegram @petrovavikaa)

«В один момент, жизнь резко перевернулась на 180 градусов, произошло самое главное и счастливое событие в жизни, но вместе с ним и столкновение с громадной плитой нового, неизведанного, страшного», — призналась девушка.
Она добавила, что в прошлом ей нравилось делиться своими мыслями и рассуждениями. Если ее опыт станет для кого-то примером и советом, то будет приятно.

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Беременность у Виктории проходит хорошо, хотя ближе к родам у нее начались боли в лопатках, и теперь она решает это со специалистом. Будущая мама призналась, что среди подруг она первая, кто ждет ребенка. Ей не с кем поделиться опытом. Пришлось самой разбираться в этом новом и немного пугающем мире.

Виктория Петрова (Фото: Telegram @petrovavikaa)

«Кстати, а есть тут девушки в прекрасном положении? Так получилось, что среди своих подруг я первопроходец и в окружении почти нет товарищей по команде», — пошутила Виктория.
Она также тепло отозвалась о муже, Саше Петрове, назвав его чутким и заботливым. Однажды, когда ей захотелось цветов в серый день, она не успела их заказать, а вечером актер уже принес домой роскошный букет. С тех пор квартира утопает в цветах — Саша уловил ее мимолетное желание и сделал это традицией.

Виктория не просила часто приносить цвету, лишь сказала между делом, что ей нравится, когда дом полон живой растительности. Это был не намек и не ожидание, но Александр решил использовать шанс радовать свою любимую.

Виктория Петрова (Фото: Telegram @petrovavikaa)

«Первое время не могла понять, что за прилив любви и нежности у мужа, вчера же только был букет и тут опять? Потом вспомнила тот разговор», — сказала будущая мама.
Виктория подметила, как, оказывается, важно говорить о своих маленьких мечтах вслух.

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Ксения Бородина на Мальдивах испугалась погнавшегося за ней в воде ската
24 марта 2025, 03:44

Ксения Бородина (Фото: Instagram* @borodylia)

Ксения Бородина столкнулась со страхом на Мальдивах, где ее отдых с женихом Николаем Сердюковым омрачился, потому что за Ксенией погнался скат. Телеведущая хотела расслабиться и насладиться океаном, но вместо этого пережила настоящий стресс.
Влюбленные Ксения и Николай выбрали Мальдивы для своего путешествия, мечтая о ярких впечатлениях на берегу Индийского океана. Во время полета случился неприятный инцидент: Ксения почувствовала недомогание на борту самолёта, который летел в сторону островов. Поделилась, что плохо переносит любой полёт.

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Однако все наладилось, стоило паре прибыть на место. Отель выбрали удачный, а потом решили не просто загорать, а добавить в отдых немного экстрима. Бородина захотела поплавать с маской, чтобы рассмотреть подводный мир поближе.

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: кадр видео Instagram* @kolya_serdiukov)

Сначала все шло как в сказке — Ксения любовалась черепахами, и одна даже начала с ней играть. Ведущая «Последнего героя» была в восторге от такого контакта с природой. Но вскоре идиллия сменилась легкой паникой, когда за ней увязался скат.

«Я внезапно оказалась очень «удачливой», за мной поплыл скат. Хотя у меня от этого были весьма противоречивые ощущения. Думаю, у меня всё на лице было написано», — рассказывала она.
Ксения Бородина (Фото: Instagram* @borodylia)

Телеведущая призналась, что в юности обожала нырять и чувствовала себя русалкой, но теперь любое касание водорослей к ногам вызывает у нее дрожь.

В итоге Бородина назвала этот опыт невероятным, поскольку капелька нервов делает поездку увлекательнее. Мальдивы она в своем последнем посте назвала «райским» местом.

«Тут все хочется фотографировать глазами и запомнить надолго. Если хотите уединения, то только сюда», — заключила Ксения.
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«Мы так тебя ждали!»: Саша Савельева выложила теплые фото с новорожденным сыном и кадры беременности
Саша Савельева опубликовала фото ​с новорожденным сыном из семейного архива
24 марта 2025, 01:48

Саша Савельева после родов (Фото: Instagram* @sasha_savelieva)

Саша Савельева растрогала поклонников, выложив кадры новорожденного сына из роддома и поздравив его с шестилетием. Фото из семейного архива она опубликовала в честь праздника. Для певицы и ее мужа Кирилла Сафонова маленький Леон стал долгожданным счастьем.
«Мы тебя так ждали наш дорогой Леончик! И вот уже 6 лет слезы на глаза наворачиваются какого классного парня мы родили!», — написала бывшая солистка «Фабрики».
Саша Савельева с сыном (Фото: Instagram* @sasha_savelieva)

23 марта Леону, единственному сыну звездной пары, исполнилось шесть лет. В честь этого события Саша решила поделиться личными моментами — на снимках она беременная, в роддоме и с малышом на руках.

Беременная Саша Савельева с мужем Кириллом Сафоновым (Фото: Instagram* @sasha_savelieva)

Савельева рассказала, что они с Кириллом стараются быть для сына настоящим примером. Этот принцип она и ее муж воплощают каждый день, растя своего мальчика. Певица редко раскрывает подробности личной жизни, поэтому подборка кадров «из прошлого» очень удивила и порадовала ее подписчиков.

За день до дня рождения мальчика, 22 марта, Саша жаловалась на плохое состояние. Думала, что заболела и опасалась, что впервые не сможет отпраздновать рождение сына «на все сто».

«Ребята, я заболела. Совершенно неожиданно синусит, очень боялась гайморита. Это со мной впервые. (...) Настроения ни на что нет. А завтра у ребенка день рождения. Планирую все в таком состоянии, и это тоже впервые, когда я не готова и разбита», — писала она в блоге.
Но, видимо, ей стало лучше, а праздник успешно состоялся. Поздравление сыну в соцсетях заряжено только позитивом.

Саша Савельева с сыном (Фото: Instagram* @sasha_savelieva)

«Мы с папой стараемся быть примером для тебя каждый день. Мы не воспитываем тебя — мы воспитываем себя для тебя. Будь счастлив! А мы всегда рядом!», — прокомментировала она в блоге.
Интересно, что лицо Леона певица так и не показала — на всех фото он снят со спины. Это уже традиция для Саши, которая бережет приватность сына. Фанаты уважают ее выбор, но все равно гадают, на кого похож малыш.

Саша Савельева с сыном (Фото: кадр видео Instagram* @sasha_savelieva)

Саша и Кирилл вместе с 2010 года, а родителями стали только в 2019-м. Леон — их долгожданный ребенок, и каждый его день рождения для пары — особый праздник.

Снимки из прошлого стали трогательным подарком не только для сына, но и для поклонников. Фанаты пожелали семье счастья, порадовались за них и назвали сына веселым красавчиком.

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Звезда сериала «Ольга» Роза Хайруллина: тяжелая судьба, потеря близких и поздний дебют в кино
23 марта 2025, 18:21

Роза Хайруллина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина многим известна по сериалам «Ольга» и «Содержанки». Артистка с легкостью играет как комедийные, так и глубокие трагические роли. Судьбу актрисы нельзя назвать легкой, но, несмотря ни на что, она выстояла и многого добилась. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Родом из ссыльных татар


Роза Вакильевна Хайруллина родилась 12 сентября 1961 года в Норильске в семье ссыльных татар. Её предки были из бывших руководителей колхозов, которые в 1930-е годы были признаны виновными в хищении государственного имущества и отправлены в ссылку на север. Родители жили очень бедно и много работали. Малышку Розу на пять дней отправляли в круглосуточный детский сад, чтобы она могла находиться в более благоприятных условиях.

В семилетнем возрасте родители перевезли Розу в Зеленодольск, расположенный в Татарстане. Там она начала обучение в школе. Уже в 3 классе Роза начала посещать драматический кружок и навсегда решила стать актрисой.

Родители были против выбора дочери, но Хайруллина всё равно поступила в Казанское театральное училище. Уже со второго курса она начала играть на сцене Национального театра имени Камала.

В 1981 году, получив диплом, Хайруллина стала частью труппы Казанского театра юного зрителя, где работала до 1996 года. Эти годы Хайруллина считала одними из самых прекрасных в своей жизни. В то время у неё была своя квартира, близкие люди, друзья. В середине 90-х годов привычный мир артистки внезапно изменился.

«Лишилась всего в один миг: брат был наркоманом, заложил квартиру, потом умер — жилье ушло за долги. В течение полугода у меня умерла вся семья, семь человек. Отец, мать и все остальные. Жизнь поделилась на "до" и "после", я осталась в "до"», — цитирует слова актрисы издание starhit.ru.

После утраты близких Хайруллина начала злоупотреблять алкоголем, иначе она не могла преодолеть отчаяние. Однако любимая работа и вера в Бога помогли ей вернуться к нормальной жизни.

На пути к всеобщей известности


Роза Хайруллина (Фото: скриншот т/с «Ольга»)

После трагедии Роза Вакильевна недолгое время играла в Челябинском ТЮЗе. А в 1997 году она получила предложение присоединиться к труппе Самарского театра «СамАрт», где вскоре стала его артисткой. Там талантливую актрису увидел режиссер Константин Богомолов и пригласил для работы в Москву.

Так актриса в 2009 году оказалась в составе труппы Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В том же году состоялся дебют Хайруллиной в кино. Первой экранной ролью стала татарка-нищенка в картине Андрея Эшпая «Иван Грозный». На тот момент Розе Вакильевне было уже 48 лет, и это не помещало ей блистательно войти в экранный кадр.

В 2010 году она уже играла главную роль в телесериале «Пятая группа крови», а в 2011 году снялась в исторической драме «Орда», где исполнила роль ханши Тайдулы. Её работа была высоко оценена, и Роза Вакильевна получила премию «Ника».

Ещё одна престижная награда была получена актрисой за роль тёщи в комедийном фильме «Норвег». После этого её стали чаще приглашать в кино: сериалы «Ольга», «Кислота», «Содержанки».

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Скандал с «Табакеркой»


В августе 2020 года в Московском театре Олега Табакова разразился скандал по поводу увольнения Розы Хайруллиной. Поползли слухи о том, что Владимир Машков, занявший пост художественного руководителя театра после Олега Табакова, произвёл кардинальные изменения в труппе, уволив актёров, которые работали на сцене на протяжении длительного времени.

«Не вижу в своем пребывании на сцене смысла. Никто меня не выгонял. Я сама решила уйти», — утверждала Хайруллина

В мире свирепствовала эпидемия, и Роза Вакильевна была отнесена к категории «звёзд по приглашению». Это вызвало у многих людей недоумение и даже возмущение. Некоторые зрители ходили в «Табакерку» только ради игры актрисы.

Личная жизнь


Сейчас актрисе 57 лет. Она не замужем, детей нет. Свою жизнь она предпочитает скрывать от широкой публики.

«Думаю, что настоящий актёр всегда одинок. И нужно уметь не страшиться этого одиночества: этим ты сохраняешь себя», — цитирует слова актрисы издание 78.ru.

Актриса сейчас


Роза Хайруллина (Фото: скриншот т/с «Клипмейкеры»)

Несмотря на то, что Роза Хайруллина в позднем возрасте начала сниматься в кино, ее фильмография на сегодняшний день насчитывает уже более 80 работ. В 2023 году Хайруллина появилась в четвертом сезоне сериала «Содержанки», а также снялась в фильмах «Соло», «Домовой», «Бери да помни», «Гид и большие соблазны». В настоящее время Роза Хайруллина — одна из самых востребованных актрис. В 2024 году она решила попробовать себя в роли режиссёра и поставила на сцене Театра на Трубной спектакль «Однажды», который был посвящён поэту Даниилу Хармсу и его музе.

Артистка убеждена, что всё происходит в своё время. Успех пришёл к ней, когда она прожила жизнь и была готова к нему. Сегодня ей совсем не страшно покинуть большой город и играть в маленьком провинциальном театре. Главное, чтобы была работа. Кроме того, у неё есть мечта — поработать на Русском Севере.

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