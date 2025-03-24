17-летняя дочь Даны Борисовой сделала пластику носа

Дана Борисова и дочка Полина (Instagram* @danaborisova_official)
Дочь известной телеведущей Даны Борисовой, 17-летняя Полина, недавно поделилась новостью о своей пластической операции — ринопластике. В своем блоге девушка опубликовала фото до и после вмешательства, отметив, что ей очень нравится новый облик.
Полина уверяет, что хирург сделал все, чтобы нос выглядел максимально естественно.
С юных лет Полина активно работает над своей внешностью и уже успела попробовать различные косметологические процедуры, включая «Углы Джоли». Несмотря на критику со стороны пользователей сети, которые считают ее слишком молодой для таких изменений, девушка не видит в этом ничего плохого.
Читайте также:
Сын Айзы опозорил ее, рассказав о тюремном прошлом отца
«Жизнь перевернулась на 180 градусов»: жена актера Саши Петрова впервые рассказала «Мы так тебя ждали!»о трудностях перед родами
«Мы так тебя ждали!»: Саша Савельева выложила теплые фото с новорожденным сыном и кадры беременности
*Запрещен в РФ
С юных лет Полина активно работает над своей внешностью и уже успела попробовать различные косметологические процедуры, включая «Углы Джоли». Несмотря на критику со стороны пользователей сети, которые считают ее слишком молодой для таких изменений, девушка не видит в этом ничего плохого.
«С каких пор пара безобидных уколов называется пластикой?! Готовьтесь, ха-ха!» — прокомментировала она свои изменения.
Читайте также:
Сын Айзы опозорил ее, рассказав о тюремном прошлом отца
«Жизнь перевернулась на 180 градусов»: жена актера Саши Петрова впервые рассказала «Мы так тебя ждали!»о трудностях перед родами
«Мы так тебя ждали!»: Саша Савельева выложила теплые фото с новорожденным сыном и кадры беременности
*Запрещен в РФ
Дарья Осипова