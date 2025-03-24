17-летняя дочь Даны Борисовой сделала пластику носа

Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина многим известна по сериалам «Ольга» и «Содержанки». Артистка с легкостью играет как комедийные, так и глубокие трагические роли. Судьбу актрисы нельзя назвать легкой, но, несмотря ни на что, она выстояла и многого добилась. Подробности читайте в материале «Радио 1».