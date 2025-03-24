Сын Айзы опозорил ее, рассказав о тюремном прошлом отца

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)
Сын известной бизнесвумен и блогера Айзы Элвис стал причиной неловкой ситуации, поделившись с друзьями на детском празднике информацией о тюремном прошлом своего отца, серфера Дмитрия Анохина. Об этом пишет «StarHit».
«А у вас за что папа сидел? Мой сидел за подделку документов. А у тебя?», — спросил он в разговоре с мальчиками.
Этот случай вызвал смущение у Айзы, которая призналась, что ее сын действительно думал, что у всех отцы имеют криминальное прошлое.
Айза, ранее известная как жена рэпера Гуфа, отметила, что старший сын Сами запрещает матери публиковать его фотографии без разрешения. Она подчеркнула, что в их жизни присутствует элемент деспотичности и властности со стороны детей, что может быть связано с их необычной семейной ситуацией.
Несмотря на трудности, Айза продолжает наслаждаться жизнью на Бали, где она живет с детьми. Блогер отмечает преимущества жизни на острове, такие как безопасность и доступ к качественному образованию, однако не скрывает и минусы, включая проблемы с насекомыми и коррупцией в стране.
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Дарья Осипова