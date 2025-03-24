«Жизнь перевернулась на 180 градусов»: жена актера Саши Петрова впервые рассказала ​о трудностях перед родами

Виктория Петрова (Фото: Telegram @petrovavikaa)
Жена актера Саши Петрова, Виктория Антонова, в своем блоге раскрыла мысли и подробности о беременности. Молодая женщина, готовясь впервые стать мамой, поделилась трудностями последних недель.
Виктория, которой всего 23 года, обычно держит личное в тени, но 22 марта завела новый блог в Telegram, чтобы сказать о переменах в жизни.
Беременность у Виктории проходит хорошо, хотя ближе к родам у нее начались боли в лопатках, и теперь она решает это со специалистом. Будущая мама призналась, что среди подруг она первая, кто ждет ребенка. Ей не с кем поделиться опытом. Пришлось самой разбираться в этом новом и немного пугающем мире.
Виктория не просила часто приносить цвету, лишь сказала между делом, что ей нравится, когда дом полон живой растительности. Это был не намек и не ожидание, но Александр решил использовать шанс радовать свою любимую.
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Живые цветы в доме Вики (Фото: Telegram @petrovavikaa)
«В один момент, жизнь резко перевернулась на 180 градусов, произошло самое главное и счастливое событие в жизни, но вместе с ним и столкновение с громадной плитой нового, неизведанного, страшного», — призналась девушка.Она добавила, что в прошлом ей нравилось делиться своими мыслями и рассуждениями. Если ее опыт станет для кого-то примером и советом, то будет приятно.
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Беременность у Виктории проходит хорошо, хотя ближе к родам у нее начались боли в лопатках, и теперь она решает это со специалистом. Будущая мама призналась, что среди подруг она первая, кто ждет ребенка. Ей не с кем поделиться опытом. Пришлось самой разбираться в этом новом и немного пугающем мире.
Виктория Петрова (Фото: Telegram @petrovavikaa)
«Кстати, а есть тут девушки в прекрасном положении? Так получилось, что среди своих подруг я первопроходец и в окружении почти нет товарищей по команде», — пошутила Виктория.Она также тепло отозвалась о муже, Саше Петрове, назвав его чутким и заботливым. Однажды, когда ей захотелось цветов в серый день, она не успела их заказать, а вечером актер уже принес домой роскошный букет. С тех пор квартира утопает в цветах — Саша уловил ее мимолетное желание и сделал это традицией.
Виктория не просила часто приносить цвету, лишь сказала между делом, что ей нравится, когда дом полон живой растительности. Это был не намек и не ожидание, но Александр решил использовать шанс радовать свою любимую.
Виктория Петрова (Фото: Telegram @petrovavikaa)
«Первое время не могла понять, что за прилив любви и нежности у мужа, вчера же только был букет и тут опять? Потом вспомнила тот разговор», — сказала будущая мама.Виктория подметила, как, оказывается, важно говорить о своих маленьких мечтах вслух.
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Мария Моисеева