17-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой попала в больницу
Дочь Даны Борисовой попала в больницу. 17-летняя Полина в личном блоге опубликовала фото с капельницей.
Дочь телеведущей не стала раскрывать подробности случившегося.
«Скоро все расскажу», — подписала снимок девушка.
Фанаты переживают за состояние Полины, а ее мама еще никак не комментировала госпитализацию дочери.
Напомним, дочь Даны Борисовой с юных лет начала увлекаться пластическими и косметологическими процедурами. Ранее стало известно, что Полина сделала пластику носа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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