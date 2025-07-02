17-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой попала в больницу

Дана Борисова и дочка Полина (Instagram* @danaborisova_official)

Дочь Даны Борисовой попала в больницу. 17-летняя Полина в личном блоге опубликовала фото с капельницей.



Дочь телеведущей не стала раскрывать подробности случившегося.

«Скоро все расскажу», — подписала снимок девушка.

Фанаты переживают за состояние Полины, а ее мама еще никак не комментировала госпитализацию дочери.

Напомним, дочь Даны Борисовой с юных лет начала увлекаться пластическими и косметологическими процедурами. Ранее стало известно, что Полина сделала пластику носа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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