Пластический хирург рассказала, нужно ли Яне Рудковской делать подтяжку лица
Врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова заявила изданию «Страсти», что 50-летней Яне Рудковской не нужно делать хирургическую подтяжку лица. По её словам, Рудковской способны помочь топовые косметологические процедуры, которые смогут улучшить качество её кожи.
Врач-косметолог отметила эффективность процедур, таких как RF-лифтинг на аппарате Morpheus 8 (безоперационная подтяжка лица и тела), контурная пластика полимолочной кислотой. Последняя процедура поможет вернуть упругость и тонус кожи, избавиться от морщин и получить долговременный результат, заключила Балакеримова.
Ранее блогер Алана Мамаева высказалась о внешности Анастасии Волочковой и Яны Рудковской. Она посоветовала им обратиться к пластическому хирургу и сделать подтяжку лица.
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