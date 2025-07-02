Пластический хирург рассказала, нужно ли Яне Рудковской делать подтяжку лица

02 июля 2025, 17:26

Хирург Балакеримова: Рудковской достаточно топовых косметологических процедур

Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова заявила изданию «Страсти», что 50-летней Яне Рудковской не нужно делать хирургическую подтяжку лица. По её словам, Рудковской способны помочь топовые косметологические процедуры, которые смогут улучшить качество её кожи.