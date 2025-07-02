Пи Дидди может грозить пожизненное заключение
Скандальному рэперу Пи Дидди (Шону Комбсу) может грозить пожизненное заключение. Об этом сообщает Daily Mail.
Накануне в суде состоялось слушание по делу рэпера. Присяжные вынесли решение по четырем из пяти пунктов обвинения. Пи Дидди обвиняют по двум эпизодам секс-торговли людьми с применением силы и по двум эпизодам перевозки с целью вовлечения в проституцию и заговора с последующим вымогательством.
Пока присяжные не смогли вынести вердикт по обвинению в спорном пункте — заговор в рэкете. Если музыканта признают виновным по данному эпизоду, то ему грозит пожизненное заключение.
В последние месяцы Пи Дидди борется в суде с огромным количеством исков. Его обвиняют в изнасилованиях, склонении молодых артистов к употреблению наркотиков, торговле людьми и даже каннибализме. Комбс свою вину не признает.
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