Пи Дидди может грозить пожизненное заключение

02 июля 2025, 17:41

Наоми Кэмпбелл и Пи Дидди (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Скандальному рэперу Пи Дидди (Шону Комбсу) может грозить пожизненное заключение. Об этом сообщает Daily Mail.