18-летняя дочь Даны Борисовой рассказала о липосакции и пластике груди

20 сентября 2025, 11:30

Полина Борисова призналась, что ей удалили 4 литра жира с тела

Полина Борисова (Фото: Instagram* / @poxenovaaa)

Полина Борисова, дочь известной телеведущей Даны Борисовой, в свои 18 лет уже открыто говорит о перенесённых косметических и хирургических вмешательствах. Девушка не скрывает своей любви к бьюти-преображениям и охотно обсуждает их в интервью.