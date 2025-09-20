18-летняя дочь Даны Борисовой рассказала о липосакции и пластике груди
Полина Борисова, дочь известной телеведущей Даны Борисовой, в свои 18 лет уже открыто говорит о перенесённых косметических и хирургических вмешательствах. Девушка не скрывает своей любви к бьюти-преображениям и охотно обсуждает их в интервью.
В разговоре с Алёной Жигаловой в шоу «Алёна, Блин!», где журналистка даже назвала её «королевой пластики», Полина подробно рассказала, какие процедуры уже успела сделать.
Сначала она обратилась к косметологам: корректировала форму губ, подчёркивала контур лица, сделала биоревитализацию — процедуру для увлажнения кожи с помощью гиалуроновой кислоты.
Однако этим дело не ограничилось. Полина подтвердила, что сделала ринопластику, а совсем недавно решилась на серьёзную коррекцию фигуры. По её словам, она уменьшила грудь с пятого до третьего размера, одновременно сделав подтяжку. Помимо этого, ей провели липосакцию, в ходе которой удалили около четырёх литров жира из области живота и ног и «пересадили» в ягодицы.
Юная блогерша не стесняется говорить о внешности и, похоже, уверенно чувствует себя в новом образе.
