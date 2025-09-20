«Разъехались»: Стал известен новый поворот в отношениях Бородиной и Сердюкова
Ксению Бородину заподозрили в ссоре с Николаем Сердюковым
В соцсетях обсуждают возможную ссору телеведущей Ксении Бородиной и её супруга Николая Сердюкова. Подробности сообщает издание «Страсти».
Пользователи обратили внимание, что Бородина перестала публиковать совместные фото с мужем, хотя раньше делала это регулярно. Теперь в её аккаунте появляются снимки с детьми и сторис о встречах с подругами. Сердюков в них не фигурирует.
Часть подписчиков предположила, что конфликт мог произойти после возвращения пары из США. Знакомый семьи, который предпочёл остаться анонимным, сообщил о проблемах в отношениях.
«Они разъехались и очень редко видятся сейчас. У Ксюши график напряженный, да и много они друг другу сказали лишнего, оба с характером, сложно им», — рассказал источник.Ранее Ксения Бородина прокомментировала возможный разрыв Дибровой и Товстика.