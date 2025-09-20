«Разъехались»: Стал известен новый поворот в отношениях Бородиной и Сердюкова

20 сентября 2025, 10:44

Ксению Бородину заподозрили в ссоре с Николаем Сердюковым

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

В соцсетях обсуждают возможную ссору телеведущей Ксении Бородиной и её супруга Николая Сердюкова. Подробности сообщает издание «Страсти».





Пользователи обратили внимание, что Бородина перестала публиковать совместные фото с мужем, хотя раньше делала это регулярно. Теперь в её аккаунте появляются снимки с детьми и сторис о встречах с подругами. Сердюков в них не фигурирует.



Часть подписчиков предположила, что конфликт мог произойти после возвращения пары из США. Знакомый семьи, который предпочёл остаться анонимным, сообщил о проблемах в отношениях.

«Они разъехались и очень редко видятся сейчас. У Ксюши график напряженный, да и много они друг другу сказали лишнего, оба с характером, сложно им», — рассказал источник.