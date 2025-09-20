«Мне ничего не надо!»: Певец Шура раскрыл секрет своего гонорара
Певец Шура отказался быть «второй Булановой»
Российский певец Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, выступил на фестивале «Новый сезон» и заявил, что в 50 лет не ставит целью собирать полные залы и участвовать в громких скандалах. Об этом сообщает Super.
Артист рассказал журналистам, что его взгляд на карьеру отличается от подхода многих коллег. Он привёл в пример Татьяну Буланову, которая сейчас переживает новый пик популярности. Шура подчеркнул, что сам не планирует менять образ жизни и гнаться за хайпом.
«Не надо, мне ничего не надо! Я не вторая и не четвёртая Буланова», — жёстко сказал он.Певец отметил, что масштабные концерты и полные стадионы его не привлекают. Он добавил, что не испытывает финансовой необходимости в таких выступлениях.
«Скажу проще: мои 40 минут стоят столько же, сколько 2,5 часа. Гонорар не меняется», — пояснил артист.Ранее певец Шура раскрыл причину, по которой у него до сих пор нет детей.