Яна Чурикова откровенно рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения

19 сентября 2025, 23:12

Яна Чурикова призналась, что страдала булимией и анорексией в начале карьеры

Яна Чурикова (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Телеведущая Яна Чурикова поделилась личной историей о трудном периоде своей жизни. В начале карьеры на MTV она столкнулась с расстройством пищевого поведения, которое со временем переросло в булимию и анорексию. В результате её внешность настолько изменилась, что даже родная мать однажды не узнала её.





Как рассказала Чурикова в своём блоге, однажды они договорились встретиться на станции метро. Однако мать прошла мимо, не узнав дочь. По словам Яны, женщина остановилась, только когда поняла, кто перед ней.





«И она смотрит на меня, начинает плакать. Я была экстремально худа», — поделилась телеведущая.