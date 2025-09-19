Яна Чурикова откровенно рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения
Яна Чурикова призналась, что страдала булимией и анорексией в начале карьеры
Телеведущая Яна Чурикова поделилась личной историей о трудном периоде своей жизни. В начале карьеры на MTV она столкнулась с расстройством пищевого поведения, которое со временем переросло в булимию и анорексию. В результате её внешность настолько изменилась, что даже родная мать однажды не узнала её.
Как рассказала Чурикова в своём блоге, однажды они договорились встретиться на станции метро. Однако мать прошла мимо, не узнав дочь. По словам Яны, женщина остановилась, только когда поняла, кто перед ней.
«И она смотрит на меня, начинает плакать. Я была экстремально худа», — поделилась телеведущая.Эта встреча, по признанию Яны, стала для неё точкой осознания. Реакция матери оказалась настолько сильной, что именно тогда Чурикова решила заняться своим здоровьем и начать путь к восстановлению.