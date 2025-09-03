Леонардо Ди Каприо обвиняют в приглашениях молодых девушек домой
Леонардо Ди Каприо обвинили в сомнительной системе приглашений девушек в его дом
Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо стал участником громкого скандала после заявлений британской певицы Дианы Викерс. Как сообщает RadarOnline.com, артист крайне возмущён звучащими в его адрес обвинениями.
34-летняя певица рассказала об инциденте в подкасте «Только между нами», который она ведёт вместе с Элис Гиддингс.
По её словам, однажды знакомый Леонардо пригласил её на вечеринку в особняк актёра, но вместо шумного события она оказалась с ним наедине, просто сидя перед телевизором.
Викерс высказала предположение, что не была единственной молодой девушкой, приглашённой в дом актёра.
«У него была какая-то странная система. Лео был на вершине — а его друзья приводили девушек в дом. Все они симпатичные парни, любящие хорошо провести время, и они следили за тем, чтобы женщины были там», — заявилс Викерс.Представители Ди Каприо прокомментировали эту ситуацию, назвав обвинения «шокирующими» и «несправедливыми». По их словам, заявления певицы выглядят нелепо и оскорбительно для актёра.