Леонардо Ди Каприо обвиняют в приглашениях молодых девушек домой

03 сентября 2025, 15:33

Леонардо Ди Каприо обвинили в сомнительной системе приглашений девушек в его дом

Леонардо Ди Каприо (Фото: Instagram* / @leonardodicaprio)

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо стал участником громкого скандала после заявлений британской певицы Дианы Викерс. Как сообщает RadarOnline.com, артист крайне возмущён звучащими в его адрес обвинениями.





34-летняя певица рассказала об инциденте в подкасте «Только между нами», который она ведёт вместе с Элис Гиддингс.



По её словам, однажды знакомый Леонардо пригласил её на вечеринку в особняк актёра, но вместо шумного события она оказалась с ним наедине, просто сидя перед телевизором.



Викерс высказала предположение, что не была единственной молодой девушкой, приглашённой в дом актёра.





«У него была какая-то странная система. Лео был на вершине — а его друзья приводили девушек в дом. Все они симпатичные парни, любящие хорошо провести время, и они следили за тем, чтобы женщины были там», — заявилс Викерс.