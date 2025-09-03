Модель Маша Миногарова вышла замуж за актера Сашу Горчилина

03 сентября 2025, 15:32

Саша Горчилин и Маша Миногарова (Фото: Instagram*/minogarova)

Модель Маша Миногарова официально объявила о том, что она вышла замуж за актера Сашу Горчилина. Об этом она сообщила в своих соцсетях.