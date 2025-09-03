Модель Маша Миногарова вышла замуж за актера Сашу Горчилина
Модель Маша Миногарова официально объявила о том, что она вышла замуж за актера Сашу Горчилина. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
Оба выложили атмосферный ролик по случаю праздника. К тому же актёр и модель обменялись клятвами в ЗАГСе. Стоит отметить, что Горчилин и Миногарова предстают в весьма нестандартных образах.
