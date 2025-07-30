19-летняя актриса Полина Гухман дала первый комментарий о романе с Верником

30 июля 2025, 14:56

19-летняя Полина Гухман заявила, что у них с сыном Игоря Верника все хорошо

Григорий Верник и Полина Гухман (Фото: Инстаграм* @polina.guhman)

19-летняя актриса Полина Гухман впервые прокомментировала роман с сыном Игоря Верника Григорием. Об этом сообщает Woman.ru.





25-летний Григорий Верник и Гухман рассекретили отношения две недели назад. По словам артистки, в отношениях «все хорошо».





«Прекрасно, прекрасная личная жизнь как была, так и осталась. У нас все хорошо», — заявила Гухман.