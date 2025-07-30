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19-летняя актриса Полина Гухман дала первый комментарий о романе с Верником

19-летняя Полина Гухман заявила, что у них с сыном Игоря Верника все хорошо
Григорий Верник и Полина Гухман (Фото: Инстаграм* @polina.guhman)

19-летняя актриса Полина Гухман впервые прокомментировала роман с сыном Игоря Верника Григорием. Об этом сообщает Woman.ru.



25-летний Григорий Верник и Гухман рассекретили отношения две недели назад. По словам артистки, в отношениях «все хорошо».

«Прекрасно, прекрасная личная жизнь как была, так и осталась. У нас все хорошо», — заявила Гухман.

Роман Григория Верника и Полины Гухман для многих стал неожиданностью, поскольку сын известного актера недавно встречался с актрисой Полиной Денисовой из «Папиных дочек».

*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова

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