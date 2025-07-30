Флиртовал с моделями: командировка Дмитрия Тарасова в Сочи обернулась скандалом

30 июля 2025, 14:07

Дмитрий Тарасов флиртовал с моделями и просил их номера во время поездки в Сочи

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (Фото: Инстаграм* @tarasov23)

Футболиста Дмитрия Тарасова уличили в попытке измены жене Анастасии Костенко во время командировки в Сочи. Модели, с которыми спортсмен общался в поездке, на своих страничках в соцсетях сообщили, что он флиртовал с ними.