Флиртовал с моделями: командировка Дмитрия Тарасова в Сочи обернулась скандалом
Футболиста Дмитрия Тарасова уличили в попытке измены жене Анастасии Костенко во время командировки в Сочи. Модели, с которыми спортсмен общался в поездке, на своих страничках в соцсетях сообщили, что он флиртовал с ними.
Наталья Свистунова и Кристина Смит, с которыми Тарасов развлекался в Сочи, опубликовали переписку, в которой женатый мужчина пытался заигрывать с девушками. Примечательно, что футболист выпрашивал номера моделей, но они ему отказали.
Интернет-пользователи осудили бывшего мужа Ольги Бузовой и отметили, что он поступил некрасиво по отношению к Анастасии Костенко, которая ждет его дома с детьми. Супруга Тарасова пока никак не отреагировала на откровения моделей.
*Запрещен в РФ
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