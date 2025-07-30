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Флиртовал с моделями: командировка Дмитрия Тарасова в Сочи обернулась скандалом

Дмитрий Тарасов флиртовал с моделями и просил их номера во время поездки в Сочи
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (Фото: Инстаграм* @tarasov23)

Футболиста Дмитрия Тарасова уличили в попытке измены жене Анастасии Костенко во время командировки в Сочи. Модели, с которыми спортсмен общался в поездке, на своих страничках в соцсетях сообщили, что он флиртовал с ними.



Наталья Свистунова и Кристина Смит, с которыми Тарасов развлекался в Сочи, опубликовали переписку, в которой женатый мужчина пытался заигрывать с девушками. Примечательно, что футболист выпрашивал номера моделей, но они ему отказали.

Интернет-пользователи осудили бывшего мужа Ольги Бузовой и отметили, что он поступил некрасиво по отношению к Анастасии Костенко, которая ждет его дома с детьми. Супруга Тарасова пока никак не отреагировала на откровения моделей.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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