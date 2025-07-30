Лера Кудрявцева уехала из России к маме и дочери после скандала с мужем
Телеведущая Лера Кудрявцева после ссоры с мужем отправилась на отдых к маме и дочери в Болгарию, о чем она сообщила в своем личном блоге. Знаменитость, находясь на фоне слухов о разводе и семейных скандалах, заявила, что у нее две недели отпуска, и она планирует насладиться морем.
9 августа дочери Леры, Маше, исполнится 9 лет, и, скорее всего, празднование пройдет без участия мужа в России.
Напомним, несколько недель назад телеведущая поделилась проблемами с алкоголем у супруга и заявила о своем усталом состоянии. В ответ супруг публично оскорбил ее в социальных сетях, что добавило напряженности в их отношениях.
*Запрещен в РФ.
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