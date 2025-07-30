Лера Кудрявцева уехала из России к маме и дочери после скандала с мужем

30 июля 2025, 13:58

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм*/leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева после ссоры с мужем отправилась на отдых к маме и дочери в Болгарию, о чем она сообщила в своем личном блоге. Знаменитость, находясь на фоне слухов о разводе и семейных скандалах, заявила, что у нее две недели отпуска, и она планирует насладиться морем.