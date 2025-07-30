«Застало нас на воде»: Барановская с детьми пережила землетрясение на Камчатке
Телеведущая Юлия Барановская вместе с детьми оказались в эпицентре сильного землетрясения на Камчатке. В своем микроблоге она рассказала, что их катамаран трясло так сильно, словно намоталось что-то на винт, а окружающие скалы начали сыпаться, создавая грохот и пыль, которую было видно сквозь туман.
Она также опубликовала видео, запечатлевшее момент землетрясения. СМИ сообщают, что магнитуда этого землетрясения достигла 8,7 — самое сильное с 1952 года.
На побережье Северо-Курильска обрушилось цунами, что вызвало опасения по всей прибрежной зоне. Об этом мы писали по ссылке.
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