Достижения.рф

«Застало нас на воде»: Барановская с детьми пережила землетрясение на Камчатке

Юлия Барановская с детьми пережила цунами после землетрясения на Камчатке
Юлия Барановская ( Фото Instagram*: @baranovskaya )

Телеведущая Юлия Барановская вместе с детьми оказались в эпицентре сильного землетрясения на Камчатке. В своем микроблоге она рассказала, что их катамаран трясло так сильно, словно намоталось что-то на винт, а окружающие скалы начали сыпаться, создавая грохот и пыль, которую было видно сквозь туман.



Она также опубликовала видео, запечатлевшее момент землетрясения. СМИ сообщают, что магнитуда этого землетрясения достигла 8,7 — самое сильное с 1952 года.

На побережье Северо-Курильска обрушилось цунами, что вызвало опасения по всей прибрежной зоне. Об этом мы писали по ссылке.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Виктория Иванченко

Что думаешь?

1 0 0 0 0 0