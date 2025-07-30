«Застало нас на воде»: Барановская с детьми пережила землетрясение на Камчатке

30 июля 2025, 12:31

Юлия Барановская с детьми пережила цунами после землетрясения на Камчатке

Юлия Барановская ( Фото Instagram*: @baranovskaya )

Телеведущая Юлия Барановская вместе с детьми оказались в эпицентре сильного землетрясения на Камчатке. В своем микроблоге она рассказала, что их катамаран трясло так сильно, словно намоталось что-то на винт, а окружающие скалы начали сыпаться, создавая грохот и пыль, которую было видно сквозь туман.