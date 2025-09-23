Бизнес Григория Лепса принёс 16 млн прибыли в первый год работы
Бизнес Лепса показал хороший старт, но затем доходы падали
Оптический бизнес Григория Лепса в первый год работы принес 16 млн рублей чистой прибыли, сообщает Telegram-канал «Звездач».
После успешного запуска в 2012 году доходы проекта постепенно снижались. К 2019 году они сократились почти вдвое, а в 2020 году бизнес ушел в минус на 2,5 млн рублей.
В настоящий момент бутик в центре Москвы закрыт, а интернет-домен выставлен на продажу. Социальные сети бренда не обновлялись с 2020 года. На сторонних площадках можно найти лишь остатки продукции, например очки стоимостью от 10 тыс. рублей.
