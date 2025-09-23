Бизнес Григория Лепса принёс 16 млн прибыли в первый год работы

23 сентября 2025, 18:32

Бизнес Лепса показал хороший старт, но затем доходы падали

Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Оптический бизнес Григория Лепса в первый год работы принес 16 млн рублей чистой прибыли, сообщает Telegram-канал «Звездач».