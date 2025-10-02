«Забвение»: Григорий Лепс раскрыл, когда уйдёт со сцены
Григорий Лепс планирует завершить карьеру через десять лет
Певец Григорий Лепс заявил, что планирует завершить карьеру примерно через десять лет. Об этом сообщает «Пятый канал».
Лепс пояснил, что не намерен оставаться на сцене до конца жизни. Он уверен, что заработал достаточно денег для безбедной старости.
«До окончания моей карьеры осталось не так-то и много лет. Ну сколько я ещё смогу работать? Может быть, от силы лет десять. Далее пойдёт забвение, а на кефир с докторской колбасой мы всегда найдём», — высказался певец.Григорий Лепс начал карьеру в 90-х годах. Он выступал в ресторанах и барах Сочи. По словам певца, тогда он зарабатывал неплохие деньги, которые тратил на казино и девушек. После переезда в Москву Лепс получил финансовую поддержку от Иосифа Кобзона и выпустил свой первый хит «Натали».