«Забвение»: Григорий Лепс раскрыл, когда уйдёт со сцены

02 октября 2025, 12:18

Григорий Лепс планирует завершить карьеру через десять лет

Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Певец Григорий Лепс заявил, что планирует завершить карьеру примерно через десять лет. Об этом сообщает «Пятый канал».





Лепс пояснил, что не намерен оставаться на сцене до конца жизни. Он уверен, что заработал достаточно денег для безбедной старости.

«До окончания моей карьеры осталось не так-то и много лет. Ну сколько я ещё смогу работать? Может быть, от силы лет десять. Далее пойдёт забвение, а на кефир с докторской колбасой мы всегда найдём», — высказался певец.