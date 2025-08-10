19-летняя невеста Лепса появилась перед публикой в полупрозрачной юбке
Невеста певца Лепса Аврора появилась в соцсетях в полупрозрачной юбке
Невеста певца Григория Лепса, Аврора Киба, привлекла внимание публики своим появлением в «голой» юбке.
Девушка разместила в Instagram* видео, на котором запечатлена в образе.
На снимке Аврора носит белый облегающий топ и кружевную полупрозрачную юбку-миди в тон, дополняя образ черными балетками, цепочкой с кулоном и красной сумкой через плечо. Она собрала волосы в хвост, сделала макияж и демонстрировала свой образ.
В июне Киба вызвала слухи о возможной тайной свадьбе с Григорием Лепсом, опубликовав ролик, в котором они вместе танцуют на сцене: артист поет и обнимает её, а она подпевает.
Читайте также: