Викторию Боню поразили собственные ноги: «Это что, девочки, уже старость?»
Виктория Боня открыто продемонстрировала целлюлит на ногах
Виктория Боня давно зарекомендовала себя как человек, который внимательно следит за своей внешностью. Она заботится о состоянии кожи, придерживается правильного питания, занимается спортом и иногда обращается к пластическим хирургам для достижения идеальных результатов.
Недавно Виктория показала свои ноги и сжала кожу в разных местах, чтобы рассмотреть их поближе.
Она заметила то, что ранее, по её словам, не замечала — целлюлит.
«Я думала, я еще молодая и красивая, что-то не припомню такого. Сейчас сижу дома и понимаю, что у меня вот так вот всё выглядит. Это что, девочки, это уже, как говорится, старость или что это такое?» — обратилась Боня к своим подписчикам.Реакция подписчиков не заставила себя ждать: многие поспешили её успокоить, напомнив, что бугорки на коже — это норма.