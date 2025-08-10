Викторию Боню поразили собственные ноги: «Это что, девочки, уже старость?»

10 августа 2025, 12:30

Виктория Боня открыто продемонстрировала целлюлит на ногах

Виктория Боня (Фото: Telegram / @v_bonya)

Виктория Боня давно зарекомендовала себя как человек, который внимательно следит за своей внешностью. Она заботится о состоянии кожи, придерживается правильного питания, занимается спортом и иногда обращается к пластическим хирургам для достижения идеальных результатов.





Недавно Виктория показала свои ноги и сжала кожу в разных местах, чтобы рассмотреть их поближе.



Она заметила то, что ранее, по её словам, не замечала — целлюлит.





«Я думала, я еще молодая и красивая, что-то не припомню такого. Сейчас сижу дома и понимаю, что у меня вот так вот всё выглядит. Это что, девочки, это уже, как говорится, старость или что это такое?» — обратилась Боня к своим подписчикам.