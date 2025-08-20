19-летняя внучка Маслякова вызвала бурю споров своим откровенным образом

20 августа 2025, 20:36

Откровенная фотосессия Таисии Масляковой обернулась унизительными комментариями

Таисия Маслякова (Фото: Instagram* @maslyakovaat)

Таисия Маслякова, внучка Александра Маслякова и экс-участница ансамбля «Непоседы», отметила своё 19-летие. По этому случаю она опубликовала несколько фотографий в своём личном блоге.