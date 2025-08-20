19-летняя внучка Маслякова вызвала бурю споров своим откровенным образом
Таисия Маслякова, внучка Александра Маслякова и экс-участница ансамбля «Непоседы», отметила своё 19-летие. По этому случаю она опубликовала несколько фотографий в своём личном блоге.
Маслякова отметила день рождения, продемонстрировав новый образ. Это один из первых поводов для радости после потери дедушки Александра Маслякова. Поздравительные посты от подписчиков, однако, быстро затмила волна критики. В центре скандала оказался откровенный снимок, на котором Таисия предстала в шёлковом корсете и с ярким макияжем. Публика сочла, что такой образ добавляет ей возраста.
В комментариях развернулась бурная дискуссия: одни пользователи едко заметили, что в 19 лет она выглядит на 35, другие советовали использовать меньше косметики для более свежего вида. Нашлись и те, кто, напротив, защищал именинницу, отмечая, что сейчас она выглядит гораздо лучше, чем раньше.
