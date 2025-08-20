«Не позволено быть плохой»: 67-летняя Шэрон Стоун снялась без белья в фотосессии
После «Основного инстинкта» Шэрон Стоун снова шокирует заявлением и фото
67-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун стала героиней нового номера журнала Harper's Bazaar, совместив эффектную фотосессию с откровенным интервью о давлении, которое испытывают публичные люди.
В беседе с журналом Стоун затронула тему высоких требований, предъявляемых к публичным людям.
«Когда ты красива, знаменита, успешна, тебе не позволено быть плохой, стареть или болеть. Уровень требований становится экстремальным», — заявила актриса.Помимо этого, бывшая модель затронула тему съёмок в культовом триллере 1992 года «Основной инстинкт». Стоун подтвердила, что знаменитая сцена с перекрещиванием ног не была в полной мере согласована с ней на этапе производства фильма.
Отмечается, что наиболее обсуждаемым среди поклонников стал кадр, где актриса позирует в облегающем платье с экстремально высоким разрезом.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.