«Не позволено быть плохой»: 67-летняя Шэрон Стоун снялась без белья в фотосессии

20 августа 2025, 18:40

После «Основного инстинкта» Шэрон Стоун снова шокирует заявлением и фото

Шэрон Стоун (Фото: Instagram* @sharonstone)

67-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун стала героиней нового номера журнала Harper's Bazaar, совместив эффектную фотосессию с откровенным интервью о давлении, которое испытывают публичные люди.





В беседе с журналом Стоун затронула тему высоких требований, предъявляемых к публичным людям.

«Когда ты красива, знаменита, успешна, тебе не позволено быть плохой, стареть или болеть. Уровень требований становится экстремальным», — заявила актриса.