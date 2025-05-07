19-летняя возлюбленная Григория Лепса разозлила подписчиков одной новостью

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)
19-летняя возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба в блоге анонсировала телешоу со своим участием.
По словам девушки, первый выпуск выйдет на экраны уже в этом месяце. Аврора подчеркнула, что «загадочное шоу будет полным сюрпризов».
Стоит отметить, что такая новость разозлила подписчиков. Под постом многие обрушились с критикой на Кибу.
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Стоит отметить, что такая новость разозлила подписчиков. Под постом многие обрушились с критикой на Кибу.
«За счёт Лепса вылезла на телевидение», «И что в ней красивого?», «Знаю её только из-за Лепса, ни о чём», — такие негативные комментарии оставили интернет-пользователи под публикацией Авроры.
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Екатерина Коршунова