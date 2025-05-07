19-летняя возлюбленная Григория Лепса разозлила подписчиков одной новостью

«Я как главная по панике не могу не высказаться в данной ситуации. Но это даже не высказывание, а вопрос: дорогие подписчики, может быть, кто-то из вас коротает столь ранний час в одном из трех московских аэропортов. Если это так, напишите мне. У меня есть пара вопросов», — заявила артистка в своем блоге.