Лепс потратил более полумиллиона рублей на пластику после знакомства с молодой избранницей

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)
Григорий Лепс обратился за помощью к врачам, чтобы выглядеть моложе рядом с 19-летней избранницей Авророй Кибой.
В беседе с KP.ru певец признался, что прибегал к пересадке волос. Также он сделал ещё одну операцию, о которой рассказывать отказался.
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«Да, я делал пластику. Что конкретно? Волосы, например. А так – ничего уже не исправить. А подколоть? (Возможно, речь об «уколах красоты» – прим. ред.) Ну морфия, если только», – с иронией отметил Лепс.Предполагается, что артист также сделал коррекцию век и подтяжку овала лица. В общей сложности, с учётом пересадки волос, которая обошлась Лепсу в порядка 170 тысяч рублей, певец потратил на преображение не менее полумиллиона рублей.
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Анастасия Чинкова