«А кто кому платит-то в итоге?»: Почему не будет свадьбы Лепса и 19-летней Авроры и зачем певец ездил в Японию с бывшей женой

Татьяна Брухунова в очередной раз вступила в полемику с подписчицей, которая обвинила её в использовании труда «литературных рабов». Будто бы они описывают вместо жены Петросяна все её впечатления от посещения художественных выставок, просмотра кинофильмов, спектаклей и так далее.