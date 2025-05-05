«А кто кому платит-то в итоге?»: Почему не будет свадьбы Лепса и 19-летней Авроры и зачем певец ездил в Японию с бывшей женой

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Новость о молодой избраннице Лепса общественность приняла бурно, считая, что этот роман — просто пиар ход. Артист сразу пресек слухи, рассказав о свадьбе, но потом планы поменялись из-за того, что у певца просто нет денег на торжество. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Из мечты в пустоту
Ещё в конце апреля Аврора с уверенностью говорила в интервью о предстоящей свадьбе и строила грандиозные планы на будущее, мечтая развивать отечественную моду. Но буквально за несколько недель ситуация изменилась кардинально. Теперь девушка заявляет: готовиться к свадьбе она больше не собирается. Сам Лепс тоже не отмалчивается, правда, говорит расплывчато — брак будет, но вот когда именно, неизвестно.
Отказ от простой росписи в ЗАГСе без масштабного торжества также вызывает вопросы: то ли влюблённые оставляют себе запасной выход, то ли снова разогревают интерес публики.
Так или иначе, свадьба откладывается на неопределённый срок. Причина — финансовые трудности: певцу не по карману праздник, который хочет видеть его невеста. По словам окружения Лепса, недавно он взял крупный кредит в 300 миллионов рублей, вложив все деньги в новый бизнес.
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Ранее Лепс уже пытался строить бизнес-империю: открывал рестораны, запускал бренд очков, основал ювелирный дом. Однако все проекты приносили больше убытков, чем прибыли. С демократичными ресторанами Лепс не выдержал конкуренции, производство очков давно закрыто, а с продюсерским центром артист так и не смог выйти даже на самоокупаемость.
Но Лепс не теряет оптимизма. Сейчас он запускает бар премиум-класса, вложив туда все свои силы и средства. Правда, старт уже ознаменовался просчётами и долгами. Несмотря на это, артист верит, что вскоре вернёт вложенные деньги и всё-таки сыграет свадьбу мечты. Правда, его предыдущий предпринимательский опыт вызывает у поклонников серьёзные сомнения.
Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)
В свете последних событий шуточные ответы Авроры на вопросы о «гонорарах за отношения» с певцом звучат всё менее шутливо.
«Подождите, я за год так и не разобралась, а кто кому платит-то в итоге?» — недавно посмеивалась девушка.Аврора Киба, несмотря ни на что, продолжает надеяться на свадьбу. В апреле она даже примерила свадебное платье. Однако многие тогда скептически относились к перспективам бракосочетания — и, похоже, были правы.
Аврора Киба (Фото: Instagram*, @avrorakiba)
К тому же всё больше фанатов подозревают: Лепс охладел к молодой невесте и, возможно, задумался о возвращении к бывшей жене Анне Шаплыковой. Поводом для сплетен стала их совместная поездка в Японию.
Старая любовь
От брака с Анной у Лепса трое детей: Ева, Николь и Иван. Недавно Шаплыкова выложила фото из Японии с детьми, и оказалось, что сопровождал их туда сам Лепс. Певец не скрывал: в Японию он давно мечтал съездить, а теперь совместил отдых с семьёй с желанием увидеть страну восходящего солнца.
На снимках самого Лепса нет, но фанаты уверены: именно он был автором большинства фотографий. К тому же известно, что из-за санкций певец не может посещать Лондон, где живут его дети, и поэтому выбрал Японию для встречи. На этом фоне всё больше слухов о том, что артист может захотеть восстановить отношения с бывшей супругой. В 2023 году он уже сожалел о разводе, что только усилило подозрения.
Правда, другая часть поклонников считает, что поездка была организована исключительно ради общения с детьми, без подтекста. На вопросы о совместных каникулах Лепса с бывшей женой Аврора Киба пока не дала никаких комментариев.
Двойные стандарты
Примечательно, что совсем недавно Лепс жаловался на затраты, связанные с перелётами Авроры из Лондона в Россию: каждый визит девушки существенно бил по его карману.
«Она вчера прилетела ко мне. Я ее попросил. Правда, эти перелеты выматывают мои кошельки. Но мы давно не виделись», — отмечал артист.При этом организация отдыха для бывшей семьи в Японии — удовольствие куда более дорогое, особенно с перелётами туда-обратно, которые на одного человека обошлись минимум в 70 тысяч рублей. И это без учёта проживания и экскурсий. Очевидно, что каникулы в Японии обошлись Лепсу в сумму куда больше, чем обычный перелёт невесты, но средств на это он не пожалел.
Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)
На фоне всех этих фактов многие поклонники считают: заявления о финансовых трудностях — лишь повод отложить или вовсе отменить свадьбу с Авророй. Тем более что за ближайшие месяцы у артиста запланировано восемь концертов, каждый из которых приносит ему приличный доход.
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