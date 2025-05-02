Аврора Киба узнала, когда выйдет замуж

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Юная избранница народного артиста России Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба, решила узнать, когда же состоится ее свадьба, воспользовавшись популярной маской в социальных сетях. Результат оказался неожиданным: согласно «прогнозу», бракосочетание ожидает Аврору в 19 лет. Об этом пишет «Voice».
Аврора, которая стала известной благодаря своим отношениям с 62-летним певцом, с удивлением отреагировала на предсказание. Разница в возрасте между ними не смущает Лепса, ведь девушка младше его старшей дочери. В настоящее время Киба учится в Лондоне, получая образование в колледже моды, но весной она проводит много времени в Москве и часто появляется на светских мероприятиях вместе с музыкантом.
Лепс открыто говорит о своих чувствах к Авроре и делится планами на совместное будущее. Теперь же шутливый опыт девушки привлек внимание пользователей Интернета, которые активно обсуждают ее «предсказание». Комментарии варьируются от шутливых замечаний о том, что «Интернет никогда не врет», до ожиданий скорой свадьбы: «Ждем свадьбы, давайте побыстрее!» и «Прекрасный возраст начала новой жизни — и я не шучу».
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Лепс открыто говорит о своих чувствах к Авроре и делится планами на совместное будущее. Теперь же шутливый опыт девушки привлек внимание пользователей Интернета, которые активно обсуждают ее «предсказание». Комментарии варьируются от шутливых замечаний о том, что «Интернет никогда не врет», до ожиданий скорой свадьбы: «Ждем свадьбы, давайте побыстрее!» и «Прекрасный возраст начала новой жизни — и я не шучу».
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Дарья Осипова