«20 и 26»: Альбина Джанабаева с юмором подошла к своему 46-му дню рождения

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (Фото: Telegram @AlbinaDzhanabaevaOfficial)
Бывшая солистка группы «ВИА Гра», певица Альбина Джанабаева опубликовала в свой 46-й день рождения забавное видео с изображением мужа.
9 апреля Джанабаевой исполнилось 46 лет. Она сняла для подписчиков забавное видео с участием супруга Валерия Меладзе. Однако в ролике снялся не сам Меладзе, а было использовано его говорящее изображение.
Альбине же показала пирожное, на котором красовалась цифра 20, а через секунду в кадре появилась еще одна тарелка с десертом и цифрой 26.
Во время задувания свечей Джанабаева ахнула от боли в пояснице, а после задорно потанцевала.
Подписчики положительно оценили такой ролик и похвалили Альбину за естественный, а также пожелали ей счастья.
Напомним, Джанабаева родила от Меладзе троих детей.
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«Девушка, а сколько вам лет? Двадцать и... сколько?» — игриво спросил «певец».
Альбине же показала пирожное, на котором красовалась цифра 20, а через секунду в кадре появилась еще одна тарелка с десертом и цифрой 26.
«Двадцать и двадцать... шесть», — призналась артистка.
Во время задувания свечей Джанабаева ахнула от боли в пояснице, а после задорно потанцевала.
Подписчики положительно оценили такой ролик и похвалили Альбину за естественный, а также пожелали ей счастья.
Напомним, Джанабаева родила от Меладзе троих детей.
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Элина Позднякова