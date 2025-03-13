Валерий Меладзе пронесся мимо «Украины» и получил штраф

Елена Малышева — главный телеврач России и бессменная ведущая программы «Жить здорово!». Ее шоу давно стало источником мемов: актеры в костюмах органов, медицинские эксперименты и шокирующие заявления. Однако за кулисами у телеведущей совсем другая жизнь — с миллионами долларов, элитной недвижимостью в США и бизнес-скандалами.