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Валерий Меладзе пронесся мимо «Украины» и получил штраф

Валерий Меладзе во время визита в Москву несколько раз нарушил ПДД
Валерий Меладзе (Фото: Telegram @meladze_official)

Валерий Меладзе (Фото: Telegram @meladze_official)

Во время своего последнего визита в Москву Валерий Меладзе несколько раз нарушил правила дорожного движения, за что получил штрафы на семь тысяч рублей. Об этом пишет Shot.
По данным канала, певец три раза превысил скорость в центре Москвы на своем Mercedes: на Можайском и Варшавском шоссе, а также на Кутузовском проспекте рядом с гостиницей «Украина». Еще один штраф Меладзе получил за остановку в неположенном месте.

Общая сумма штрафов составила семь тысяч рублей, которые артист добросовестно оплатил перед своим отлетом в Баку.

Напомним, у Валерия Меладзе в России есть целый автопарк, состоящий исключительно из автомобилей Mercedes, общая стоимость которого оценивается более чем в 70 миллионов рублей.

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Беременная Мари Краймбрери показала круглый живот и обручальное кольцо
13 марта 2025, 11:45

Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Инстаграм* @marikraimbrery)

Певица и ее возлбленный Давид Манукян (Дава) отдыхали на российском курорте, где провели первую совместную фотосессию. Мари Краймбрери показала округлившийся живот и обручальное кольцо.
Дава и Мари скоро впервые станут родителями. Пара не скрывает отношения, но весьма аккуратно делится деталями своей личной жизни. Влюбленные показали снимки из совместной романтической фотосессии. Звезды сделали кадры во время недавней поездки в Сочи.

Краймбрери и Манукян отдыхали на вилле с впечатляющим видом на горы, открытым бассейном, баней и местом для барбекю. Пара позировала на территории гостиницы в спортивных костюмах. Исполнительница хита «Пряталась в ванной» надела темные очки и собрала волосы в высокий пучок. У Мари уже не получается прятать округлившийся живот под мешковатой одеждой.

Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Инстаграм* @marikraimbrery)


Блогер и певица обнимались, они выглядели счастливыми. Еще поклонники заметили на безымянных пальцах влюбленных кольца, которые похожи на обручальные.

«Место, в которое хочется вернуться», — подписали фото Дава и Мари.

За влюбленных порадовалась исполнительница Клава Кока.

«Оу, что за красивые люди!» — отметила она.

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Живет в России, а деньги тратит в США: Елене Малышевой 64 года, как живет телеврач и в какие громкие скандалы она попадала
13 марта 2025, 11:39

Елена Малышева (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Елена Малышева — главный телеврач России и бессменная ведущая программы «Жить здорово!». Ее шоу давно стало источником мемов: актеры в костюмах органов, медицинские эксперименты и шокирующие заявления. Однако за кулисами у телеведущей совсем другая жизнь — с миллионами долларов, элитной недвижимостью в США и бизнес-скандалами.

13 марта звёздному доктору исполняется 64 года. Как живёт Малышева и на что тратит деньги, расскажет «Радио 1».

Как Елена Малышева попала на телевидение


Будущая телезвезда родилась 13 марта 1961 года в Кемерово в семье врачей. У нее есть старшая сестра Марина и брат-близнец Алексей. Родители приучали детей к труду с подросткового возраста: Елена подрабатывала в буфете больницы, а Алексей — дворником при клинике.

Малышева с отличием окончила школу и ВУЗ, переехала в Москву. Здесь она защитила кандидатскую диссертацию и некоторое время работала терапевтом. Позже занялась преподаванием в медицинском университете.

Телевизионная карьера началась в Кемерово, где Елену пригласили вести программу о медицине «Рецепт». Год спустя ее заметили в Москве, и в 1994 году Малышева стала ведущей передачи «Врача вызывали?». Через три года она возглавила легендарную программу «Здоровье», а с 2010 года ведет «Жить здорово!» на Первом канале.

Стоит отметить, что начать карьеру на телевидении её уговорил школьный друг Герман Гандельман.

Елена Малышева и Герман Гандельман (фото: Instagram* / malysheva.live)

Личная жизнь Малышевой и переезд в США


Из-за учёбы и работы времени на личную жизнь не оставалось. Её мама всерьёз опасалась, что дочь так и останется одна.

«Мне уже стукнуло 26 лет. В нашей юности это уже считалось "старая дева". В 27 лет уже считали женщин старородящими, а у меня не то что детей не было, я была еще не замужем», — рассказала врач в программе «Мой герой» на ТВЦ.
Но вскоре Елена познакомилась с Игорем Малышевым — молекулярным микробиологом и терапевтом. В 1987 году пара поженилась, а через год у них родился сын Юрий. В 1990-м на свет появился второй сын, Василий.

Интересно, что оба наследника, окончив ВУЗ, уехали в США. А вот сама Елена Малышева об эмиграции не задумывалась — хотя и купила роскошный особняк в Америке.

«Тут мои друзья, мама, потрясающе интересная работа. Тут моя жизнь. Что касается моих детей, то ситуация простая. Старший сын учится в США, получает дополнительное врачебное образование — это кардиология и электрофизиология. Младший сын занимается интернет-бизнесом — в его компании работают ребята из России, Японии и других стран. Это другое поколение людей, которые не рассматривают Землю, разделенной на страны. Но я живу по прежним законам. И Россия — моя Родина», — подчеркнула телеведущая.

Елена Малышева с внуками (фото: Instagram* / malysheva.live)

Почему «Жить здорово!» часто шокирует зрителей: мемы с Малышевой


Передачу Малышевой сложно назвать традиционной. Она поднимает острые темы — от проблем с потенцией до правильной позы для дефекации. Формат программы часто шокирует:

  • доктора и актеры в костюмах органов — поющая матка, разговаривающие почки, танцующие яички;
  • эсперименты в прямом эфире — например, ведущая показала обрезание крайней плоти, разрезав горловину свитера;
  • шокирующие заявления — «Если нет чайника, воду можно вскипятить в презервативе».
Вот лишь несколько цитат телеведущей, ставших мемами:

  • «Вопрос, как правильно какать, непростой. Поэтому мы назвали нашу программу "Искусство какать" и разложим вам сейчас всё по полочкам. Вносите в студию всё необходимое!»;
  • «Герман Шаич, идите сюда! Сейчас мы с вами совершим зачатие в пробирке!»;
  • «Пукнуть после оргазма — святое дело!»;
  • «Хотите уйти из жизни с красивой улыбкой — мы вам это обеспечим».
Были и курьёзные случаи. Так, однажды на съёмки пришёл актёр Олег Басилашвили и пожаловался на высокое давление. Малышева предложила ему таблетку, после чего артиста увезли на скорой. Благо, все обошлось.

Елена Малышева (фото: Instagram* / malysheva.live)

Скандалы вокруг Елены Малышевой


Фейковая клиника в Челябинске


Несколько лет назад в городе открыли «Клинику Елены Малышевой». После сбора крупных сумм с клиентов учреждение закрылось, оставив людей без лечения.

Позже выяснилось, что Малышева не имела к этому медцентру никакого отношения, но репутационный удар был нанесён.

Недвижимость в США


Несмотря на патриотичные высказывания, телеведущая не скрывает, что оба сына строят карьеру в США. Один стал врачом и воспитывает троих детей, второй — юристом.

В 2016 году она купила для семьи особняк площадью 1000 квадратных метров в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллиона долларов. Также подарила сыновьям квартиры по 2 миллиона каждая.

В 2020 году эта информация попала в российские СМИ, и на Малышеву обрушилась волна критики: мол, зарабатывает в России, а деньги вкладывает в США. Елена Васильевна парировала, что просто хочет быть ближе к детям и внукам.

Скандал во время пандемии COVID-19


В разгар пандемии телеведущая назвала коронавирус «чудом чудным», что вызвало бурю негодования. На тот момент в мире уже фиксировались массовые смертельные случаи.

«То есть молодые люди болеют, но болеют легко. Безусловно, это огромное счастье, что дети (а люди до 18 лет — это дети) не болеют. В этом смысле этот вирус — безусловное чудо», — попыталась оправдаться врач.

Елена Малышева (фото: Instagram* / malysheva.live)

Как живёт Елена Малышева сейчас


В 2025 году телеведущая продолжает вести программу «Жить здорово!», активно развивает социальные сети и отвечает на вопросы подписчиков о здоровье.

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Продюсерский центр Андрея Кончаловского терпит серьезные убытки
13 марта 2025, 11:15

Андрей Кончаловский (Фото: Telegram @A_Konchalovsky)

Продюсерский центр Андрея Кончаловского последние годы терпит многомиллионные убытки, пишет Shot.
По данным издания, за последние четыре года убытки центра Кончаловского составили 81,5 млн рублей. Отмечается, что Кончаловскому принадлежит 55% компании, а его супруге — оставшиеся 35%. Только за прошлый год она ушла в минус на 20 миллионов убытков.

Кроме этого продюсерского центра, 87-летний Кончаловский владеет еще пятью другими организациями, в том числе ресторанный бизнес и торговля лекарственными препаратами. Четыре компании доход приносят.

Сам Кончаловский, судя по всему, материальных трудностей не испытывает, так как в конце февраля отдыхал вместе с женой в Италии.

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Певица Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаак Виджраку
13 марта 2025, 11:14

Исаак Виджраку и Ани Лорак/Каролина Куек (Кадр из видео: Телеграм @anilorak)

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) снова вышла замуж. Избранником артистки стал испанец Исаак Виджраку.
Пара начала встречаться в 2023 году, напоминает StarHit. По крайней мере, именно тогда об этом стало известно широкой общественности. Предложение руки и сердца Каролина получила в свой 46-й день рождения, 27 сентября 2024 года.

«Говорят, любовь для храбрых. Не та храбрость, которая ищет сражений, а та, которая осмеливается сдаться. Потому что любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями», — так обращался Исаак к своей возлюбленной.

Ещё до официальной помолвки на просторах Интернета ходили слухи, что певица и знойный испанец тайно поженились ещё в августе 2023 года. Впрочем, на прямой вопрос StarHin, состоят ли уже влюблённые в браке, Ани Лорак тогда ответила отрицательно. И вот теперь точно стало известно: они поженились.

Торжество произошло на Мальдивах в достаточно закрытой и интимной обстановке. Артистка и раньше говорила, что не планирует пышное и масштабное торжество.

«Если Бог даст и все случится, то все будет в камерной атмосфере», — говорила Ани Лорак.

Всё и прошло именно так, как она хотела — без большой помпы и широкой огласки. В своей социальной сети певица поделилась с поклонниками радостью по поводу «прекрасного события нашей жизни», как она выразилась, и поблагодарила всех за поддержку. Фанаты пришли в неистовый восторг и заваливают пару поздравлениями и пожеланиями счастливой совместной жизни.

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#певица
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#любовь
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Отношения с Павлом Прилучным, роман с режиссером и театральные проекты: куда пропала актриса «Закрытой школы» Татьяна Космачева?
13 марта 2025, 11:05

Татьяна Космачева (Фото: ВКонтакте @kosmachevatatiana_official)

Актриса Татьяна Космачева приобрела известность благодаря ролям в таких проектах, как «Закрытая школа», «Корабль» и «Мамы».
Подробнее о её карьере и личной жизни, а также какие последние новости о ней публиковались, читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы и образование

Татьяна Космачева родилась 13 марта 1985 года в подмосковном Реутове. С ранних лет она проявляла интерес к искусству, что привело её к поступлению в Школу-студию МХАТ. Здесь она училась на курсе народного артиста РФ Константина Райкина, что стало важным этапом в её творческом развитии.

Начало карьеры

Дебют Татьяны в кино состоялся в студенческие годы с эпизодической роли в картине «Рекламная пауза». Однако настоящая популярность пришла к ней после съемок в сериале «Провинциалки», где она получила свою первую серьезную роль.

Вскоре Космачева сыграла главную роль в мистическом триллере «Фобос. Клуб страха», а затем стала известной благодаря телесериалу «Закрытая школа», где воплотила образ старшеклассницы Виктории Кузнецовой.

Татьяна Космачева (Фото: ВКонтакте @kosmachevatatiana_official)

Успехи на экране

Фильмография Татьяны Космачевой насчитывает около 30 работ. Она снялась в таких проектах, как «Мамы», «Корабль», «Скалолазка», «Зорге» и «Двойник». Артистка активно развивала свою карьеру и в театре, играя в спектаклях «Рубеж», «Не все коту масленица» и танцевальном спектакле The Rooms.

Личная жизнь: слухи и загадки

Во время съемок в «Закрытой школе» вокруг актрисы ходили слухи о романах с коллегами, такими как Павел Прилучный и Игорь Юртаев. Однако Татьяна никогда не подтверждала эти сплетни.

В 2014 году её заметили в обществе режиссера Сергея Гинзбурга, но пара не комментировала свои отношения. На данный момент семейный статус Космачевой остается неизвестным, хотя она признавалась, что задумывается о материнстве.

«Начинаю иногда этим интересоваться. Но при этом понимаю, когда и что нужно делать. Сейчас я с полной самоотдачей занимаюсь своей карьерой, получаю от этого колоссальное удовольствие и, наверное, не смогла бы в полной мере его ощущать, если бы у меня были обязанности перед семьей. Но все еще будет», — говорила она.

Современные проекты и благотворительность

В 2011 году Татьяна ушла из театра имени В. Маяковского и продолжила свою карьеру как приглашенная актриса. В последние годы она гастролирует по России со спектаклем «Жениться нельзя расстаться». Несмотря на то что Космачева практически не снимается в кино, она активно развивает карьеру модели и делится новыми работами в социальных сетях.

Кроме того, Татьяна более десяти лет занимается благотворительностью, посещая детские дома и больницы в Москве и других регионах России.

«Благотворительность — это очень важная и серьезная часть моей жизни. Я искренне верю, что, отдавая даже маленькие крупицы этому миру, детям, нуждающимся, мы все вместе наделяем этот мир огромной, мощной силой, счастьем, улыбками и огромной радостью. Это колоссально важно — быть участливыми, сопереживающими этому миру!» — рассказала она.

Её активная позиция и желание помогать другим делают её не только талантливой актрисой, но и человеком с большим сердцем.

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