Валерий Меладзе пронесся мимо «Украины» и получил штраф

Валерий Меладзе (Фото: Telegram @meladze_official)
Во время своего последнего визита в Москву Валерий Меладзе несколько раз нарушил правила дорожного движения, за что получил штрафы на семь тысяч рублей. Об этом пишет Shot.
По данным канала, певец три раза превысил скорость в центре Москвы на своем Mercedes: на Можайском и Варшавском шоссе, а также на Кутузовском проспекте рядом с гостиницей «Украина». Еще один штраф Меладзе получил за остановку в неположенном месте.
Общая сумма штрафов составила семь тысяч рублей, которые артист добросовестно оплатил перед своим отлетом в Баку.
Напомним, у Валерия Меладзе в России есть целый автопарк, состоящий исключительно из автомобилей Mercedes, общая стоимость которого оценивается более чем в 70 миллионов рублей.
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Общая сумма штрафов составила семь тысяч рублей, которые артист добросовестно оплатил перед своим отлетом в Баку.
Напомним, у Валерия Меладзе в России есть целый автопарк, состоящий исключительно из автомобилей Mercedes, общая стоимость которого оценивается более чем в 70 миллионов рублей.
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Элина Позднякова