20-летний сын Дубцовой получил большое количество штрафов за многочисленные нарушения ПДД
Super выяснил, что у 20-летнего сына Ирины Дубцовой Артёма накопилось 64 неоплаченных штрафа. Общая сумма задолженности составляет 163 375 рублей.
Штрафы были выписаны с 4 октября 2025 года по 7 августа 2026-го. Судя по данным, причиной стали многочисленные нарушения правил дорожного движения: превышение скорости, остановка в неположенном месте, неоплата парковки и проезда по платным дорогам. Часть штрафов уже просрочена, тогда как остальные пока ещё можно погасить со скидкой.
Артём ездит на спортивной BMW M3 F80. Стоимость такой машины на рынке может начинаться примерно от 5 млн рублей.
20-летний наследник певицы также развивает музыкальную карьеру. Помимо этого, Артём увлекается автомобилями и детейлингом и планирует в будущем развивать собственный бизнес в этой сфере.
Судя по публикациям в соцсетях, Ирина Дубцова поддерживает увлечение сына и сама не прочь прокатиться за рулём. При этом певица не скрывает, что пока продолжает финансово обеспечивать Артёма — его собственные доходы ещё не соответствуют привычному уровню жизни.
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