20-летний сын Дубцовой получил большое количество штрафов за многочисленные нарушения ПДД

17 августа 2026, 21:23

Сын Ирины Дубцовой накопил 64 неоплаченных штрафа на 163 тысячи рублей

Ирина Дубцова (Фото: Instagram* / @dubtsova_official)

Super выяснил, что у 20-летнего сына Ирины Дубцовой Артёма накопилось 64 неоплаченных штрафа. Общая сумма задолженности составляет 163 375 рублей.