Аврора Киба похвасталась образом почти за 7 миллионов рублей

17 августа 2026, 20:47

Автора Киба браслет Bulgari почти за 5 млн рублей

Аврора Киба (Фото: Instagram* / @avrorakiba)

Аврора Киба продемонстрировала образ, общая стоимость которого приближается к 7 миллионам рублей. По подсчётам Super, один такой комплект вполне мог бы стать первоначальным взносом по ипотеке, но для девушки это всего лишь выход в свет.