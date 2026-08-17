Аврора Киба похвасталась образом почти за 7 миллионов рублей
Аврора Киба продемонстрировала образ, общая стоимость которого приближается к 7 миллионам рублей. По подсчётам Super, один такой комплект вполне мог бы стать первоначальным взносом по ипотеке, но для девушки это всего лишь выход в свет.
В основе образа — футболка Balenciaga за 57 тысяч рублей и сапоги Moromoro стоимостью около 44 тысяч. Их дополнила сумка Alaïa более чем за 250 тысяч рублей.
Но настоящая роскошь началась с аксессуаров. На руке у Авроры красовался браслет Bulgari почти за 5 миллионов рублей. Второй браслет — Cartier — оценивается примерно в 1 миллион рублей.
Не обошлось и без колец: одно стоит около 54 тысяч рублей, второе — примерно 66 тысяч. В итоге стоимость образа уверенно приближается к отметке в 7 млн рублей.
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