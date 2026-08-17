Певица Юлия Савичева вернулась в соцсети с песней после 10-дневного перерыва
Юлия Савичева снова вышла на связь после десятидневного перерыва в соцсетях. Певица решила устроить себе информационный детокс после того, как её новый образ и эксперимент с экстрим-вокалом вызвали неоднозначную реакцию публики.
Далеко не все поклонники оценили новое звучание знакомых песен. Некоторые пользователи признались, что не ожидали от Савичевой настолько тяжёлой подачи, а кто-то даже начал сравнивать её с Глюкозой.
Вместо того чтобы вступать в бесконечные споры с критиками, артистка предпочла взять паузу. А теперь вернулась уже с новым музыкальным ответом хейтерам.
Юлия выпустила трек, посвящённый реакции публики на её творчество. Пока в комментариях обсуждают, что певица якобы «сошла с ума», Савичева решила буквально превратить эти слова в часть собственного творчества.
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