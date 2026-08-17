Певица Юлия Савичева вернулась в соцсети с песней после 10-дневного перерыва

17 августа 2026, 21:15

Юлия Савичева после волны критики ответила хейтерам новым треком

Юлия Савичева (Фото: Instagram* / @yuliasavicheva)

Юлия Савичева снова вышла на связь после десятидневного перерыва в соцсетях. Певица решила устроить себе информационный детокс после того, как её новый образ и эксперимент с экстрим-вокалом вызвали неоднозначную реакцию публики.