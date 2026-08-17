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Суд взыскал с бизнес-партнёра Елены Блиновской многомиллионную сумму

Деньги в размере 57 млн рублей должны вернуть в конкурсную массу Блиновской
Елена Блиновская (Фото: Instagram* / @elena_blinovskaya)

Арбитражный суд Москвы взыскал с индивидуального предпринимателя Натальи Миняевой свыше 57 миллионов рублей в конкурсную массу Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебного дела.



Иск подала финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина. Она потребовала признать недействительными операции, в результате которых денежные средства, принадлежавшие должнице, были перечислены на личный счёт её бизнес-партнёра.

По версии финансового управляющего, эти действия могли быть совершены с целью причинить вред кредиторам Блиновской. Суд первой инстанции требования удовлетворил и постановил взыскать с Миняевой более 57 млн рублей.

При этом Наталья Миняева остаётся владелицей вологодского ООО «Аквакультура», которое занимается разведением рыбы. Ранее компания была связана с семьёй Блиновской.

С 2017 по 2024 год доля в «Аквакультуре» принадлежала мужу блогерши Алексею Блиновскому. В разные годы ему принадлежало от 80% до 100% компании.

Софья Метелева

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