Суд взыскал с бизнес-партнёра Елены Блиновской многомиллионную сумму

17 августа 2026, 20:50

Деньги в размере 57 млн рублей должны вернуть в конкурсную массу Блиновской

Елена Блиновская (Фото: Instagram* / @elena_blinovskaya)

Арбитражный суд Москвы взыскал с индивидуального предпринимателя Натальи Миняевой свыше 57 миллионов рублей в конкурсную массу Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебного дела.