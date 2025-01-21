20-летняя фигуристка Александра Трусова показала свою фигуру на фоне слухов о беременности

Александра Трусова с мужем (фото: соцсети)
На прошлой наделе в интернете распространился слух о беременности 20-летней фигуристки Александры Трусовой, которая вышла замуж в августе прошлого года. Девушка никак не комментировала эти доводы, но опубликовала фото, на которых, в том числе, видна её фигура.
Наполним, что девушка вышла замуж спустя полгода отношений, объяснив это тем, что не видит смысла встречаться без штампа в паспорте. При этом спортсменка всегда говорила, что очень мечтает о семье.
В соцсетях девушка никак не реагировала на слухи о своей беременности. А сегодня опубликовала новые фотографии, где хорошо видна её фигура. Однако по ним трудно сделать какие-то выводы.
Александра Трусова (фото: соцсети)
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В соцсетях девушка никак не реагировала на слухи о своей беременности. А сегодня опубликовала новые фотографии, где хорошо видна её фигура. Однако по ним трудно сделать какие-то выводы.
Александра Трусова (фото: соцсети)
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Анастасия Чинкова