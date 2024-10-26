Раскрыты планы фигуристки Трусовой на ближайший сезон

Александра Трусова (Игнатова) (фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года 20-летняя фигуристка Александра Трусова отказалась от участия в соревнованиях Гран-при России текущего сезона. Об этом со ссылкой на несколько информированных источников сообщает РИА Новости. Отмечается, что при этом Трусова продолжает тренировки на базе академии «Ангелы Плющенко».
По информации агентства, фигуристка не планирует готовиться к Гран-при, также маловероятной называют возможность ее участия в следующих состязаниях сезона, кроме шоу-турниров.
Ранее появилась информация, что другая олимпийская чемпионка — Юлия Липницкая — тайно стала матерью во второй раз. Фигуристка успешно скрывала свою беременность даже от самых внимательных подписчиков. Кто стал отцом второго наследника спортсменки и что известно о ее супруге, проходящем службу в зоне проведения СВО — в материале «Радио 1».
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