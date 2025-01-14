«Ее карьера закончилась, она никогда не сможет вернуться»: Тарасова прокомментировала беременность Трусовой

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
13 января стало известно, что Александра Трусова находится в положении. В прошлом году спортсменка связала себя узами брака, и теперь они с супругом с нетерпением ждут появления малыша.
Журналисты отмечают, что из-за беременности Трусова не смогла отправиться в Баку для участия в ледовом шоу. Помимо этого, Александра больше не выполняет сложные элементы, ссылаясь на медицинские ограничения.
Сведения о скором пополнении в семье Александра пока не прокомментировала. А вот тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова уже начала рассуждать о переменах в жизни спортсменки.
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Сведения о скором пополнении в семье Александра пока не прокомментировала. А вот тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова уже начала рассуждать о переменах в жизни спортсменки.
«Считаю, беременность Трусовой — не мое дело и не дело общественности. Молодая девушка беременна — что здесь обсуждать? Все пожелания скажу ей, когда встречу. Это радостное событие. Она взрослая женщина и живет так, как считает нужным», — заявила Тарасова.Она добавила, что положение Александры повлияет на ее карьеру. К слову, Саша и так уже давно не принимается участие в крупных состязаниях — в этом году она пропустила чемпионат РФ по фигурному катанию. Тарасова считает, что у девушки теперь другие интересы.
«Ее карьера закончилась, сейчас вот она собирается рожать. Вот и все. Сможет ли Трусова вернуться в спорт? Мне кажется, она никогда не сможет вернуться», — отмечает тренер.Напомним, летом 2024 года Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова. О романтических отношениях спортсменов стало известно в начале 2024 года, а уже в августе молодой человек сделал Саше предложение.
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Алина Юрчак