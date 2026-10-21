«Легендами не становятся»: Лолита высказалась о пути к славе через постель

21 октября 2026, 17:23

Певица Лолита объяснила, почему не стала добиваться славы через интимные связи

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская заявила, что артисты, которые выбирают путь к славе через интимные связи, не становятся легендами. Её слова приводит Telegram-канал «Звездач».





Артистка вспомнила, как снялась для обложки журнала «Playboy» — она решилась на это только в 40 лет. Лолита призналась, что этого шага ей вполне хватило, чтобы привлечь внимание, а сама фотосессия была сдержанной.

«Кто через постель пришёл — тот через постель и ушёл. Меня, кстати, чужие ошибки в этом смысле учат: я сделала свою обложку «Playboy» в 40 лет, и на этом мне больше и ничего не надо, всё. Ничего у меня такого не было! Там мальчики были с торсом голым, а я была одета», — сказала звезда.