«Нормальный пацан»: бывший директор «Золотого кольца» заступился за сына Кадышевой

Надежда Кадышева и её сын Григорий Костюк (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Бывший исполнительный директор ансамбля «Золотое кольцо» Дмитрий Фомин не считает, что сын певицы Надежды Кадышевой Григорий Костюк ведёт себя странно и высокомерно.
«Мне про него плохого сказать нечего. Я никогда не замечал от него никакого странного или высокомерного поведения. Мы с ним общались, он абсолютно нормальный пацан», — цитирует слова Фомина издание «Абзац».Ранее бывшая девушка Костюка Дарья Де Батс рассказала, как Григорий задолжал ей миллионы рублей. Всего девушка передала сыну Кадышевой около 20 миллионов рублей, из которых он вернул лишь около 10.
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Анастасия Чубина