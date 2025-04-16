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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Кадышева получила миллионный госконтракт ко Дню Победы

Кадышева получила миллионный госконтракт ко Дню Победы

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Театр Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» получил новый контракт на 1,5 млн рублей: управа района купила билеты на концерт к Дню Победы. Он пройдёт 7 мая, начало в 18:30. Фотографию сметы выложили в соцсетях.
Всего за последние годы «Золотое кольцо» заработало чуть больше 250 млн рублей на государственных контрактах.

Как ранее рассказала жена Григория Костюка (сын Кадышевой) Габриелла Мерман, семья артистов в кредитах и долгах. Григорий ходил и постоянно разводил людей, пользуясь именем мамы. Кроме того, когда Габриелла забеременела, Костюк просил денег у её семьи, у друзей. При этом отношение к людям было отвратительным.
После того как у Григория родился сын Леонард, он не уделяет внимания ребёнку и не помогает финансово.

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#долги
#контракт
Беспорядок и грязь: дочь Филиппа Киркорова показала, как живёт в дубайской школе
Дочь Киркорова выложила видео, на котором показана её комната в дубайской школе
16 апреля 2025, 11:19

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм, @official_kirkorov)

Дочь Филиппа Киркорова 13-летняя Алла-Виктория поделилась в личном блоге, как живёт в школе в Дубае. В соцсетях она показала свою комнату.
Как пишет издание «Страсти», дети российского короля поп-музыки уже второй год учатся в элитной дубайской школе-пансионе. В ролике видно, что в небольшой комнате стоят две кровати и рабочие столы. Внимательные пользователи заметили беспорядок в помещении. Судя по всему, девочки не убираются и не поддерживают чистоту.

Звёздный отец не ругает дочь за беспорядок, объясняя это тем, что у Аллы-Виктории переходный возраст.

Ранее Филипп Киркоров откровенно высказался об отцовстве: певец не против стать папой в третий раз. Он рассказал, что уже выбрал имя для будущего ребёнка.

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#киркоров
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Нечем платить? Замок Пугачевой и Галкина* в Подмосковье опустел
Aif.ru: Замок Пугачевой и Галкина* в Подмосковье опустел
16 апреля 2025, 11:16

Алла Пугачева(Фото:Instagram**/alla_orfey)

Замок певицы Аллы Пугачевой и ее мужа-иноагента Максима Галкина* в Подмосковье опустел, пишет aif.ru. По данным журналистов, сократили буквально весь персонал, включая охранников, которые, к слову, держались до последнего. Сначала перестали платить горничным, затем уволили штатную уборщицу с садовником. Безопасность обеспечивает только установленное на заборе видеонаблюдение.
Предполагается, что у знаменитостей попросту кончились деньги на содержание недвижимости. По словам соседей, зимой к замку привезли стройматериал. Местные даже подумали, что покупатель на замок все-таки нашелся, но работы продлились недолго.

«Рабочих здесь давно не видно, и никакого ремонта сейчас нет, территория пустует», — сказала одна из соседок.
Пугачева и Галкин* покинули Россию после событий февраля 2022 года.

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*Признан иноагентом в РФ

**Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#алла пугачёва
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Елена Перминова отправилась на Мальдивы с молодым бойфрендом после отдыха с бывшим супругом
16 апреля 2025, 11:06

Елена Перминова и Тарас Романов (Фото: Instagram* @ tarasvromanov)

Топ-модель Елена Перминова отправилась отдыхать на Мальдивы в компании своего молодого любовника Тараса Романова.
Молодой человек опубликовал в соцсети совместное фото с Перминовой.

«Воссоединился с тобой», — подписал кадр Тарас.
Елена Перминова и Тарас Романов (Фото: Instagram* @ tarasvromanov)
Напомним, недавно стало известно о разводе Елены Перминовой с Александром Лебедевым. Тем не менее бывшим супругам удалось сохранить тёплые отношения. Недавно они вместе со своими детьми отдохнули в Турции.

Сейчас 38-летняя модель встречается с манекенщиком Романовым, который младше её на 10 лет.

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#соцсети
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#человек
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Трусы, носки и миски для собаки: отец Тиммы обвинил Седокову в продаже дорогих вещей сына
Отец Тиммы считает, что Седокова продала дорогие вещи сына и переписала квартиры
16 апреля 2025, 10:38

Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)

Отец баскетболиста Яниса Тиммы Райтис обвиняет бывшую жену сына Анну Седокову в том, что та распродала брендовую одежду и обувь сына.
«С каждой команды по майке, по две, по три. Мне, например, на эти бренды совсем наплевать. <…> некоторые решили, что это можно отдать, а другое отдавать нельзя, понимаете? Там (в личных вещах баскетболиста, переданных семье — прим. ред.) были трусы и носки, точно были, да. Две миски для собаки, например. Конечно, у нас с мисками очень трудно в Латвии, но спасибо большое», — цитирует слова Райтиса Тиммы Пятый канал.
По словам друзей умершего спортсмена, Седокова убедила Яниса переписать на неё все его четыре квартиры общей стоимостью 180 млн рублей, якобы чтобы первая жена и ребёнок Тиммы не могли претендовать на жилплощадь в счёт погашения алиментного долга..
«<…> видите, на своё имя писала, потом что-то переписывала, перепродавала. Это же целая схема, понимаете? С самого начала это была такая фиктивная любовь, которая была использована для своего блага», — поделился своим мнением отец Яниса.
Анна долго не комментировала обвинения в её адрес. Наконец, она оставила пост на своей странице в соцсети.
«Я устала бояться, и мне нечего скрывать. Я не комментирую ситуацию, но если бы я хоть слово сказала о тех, кто распространяет лживую информацию, и о том, как они поступали и со мной, и с Янисом, им бы пришлось нелегко. Прекратите! Почитайте память человека, который был вам близок», — заявила Седокова.
Многие решили, что певица опять набивает себе цену и однажды возьмёт слово, чтобы публично всё объяснить. Однако, пока никто не стремится платить миллионы за её откровения.

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«Сэкономлю на платье»: Подольская не будет сорить деньгами при подготовке к свадьбе, как Бородина
Подольская заявила, что сэкономит на платье на свадьбе с Пресняковым
16 апреля 2025, 10:08

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: Instagram* @nataliapodolskaya)

Наталья Подольская и Владимир Пресняков в июне отметят 15-летнюю годовщину со дня бракосочетания и решили в этот день провести свадьбу ещё раз.
При этом Подольская отметила, что сейчас все дорого, и призналась, что планирует сэкономить на платье. Тем временем к свадьбе с Николаем Сердюковым также готовится Ксения Бородина. Однако она не планирует экономить на торжестве.

«Наша свадьба была в 2010 году, и тогда даже курс был другой, а сейчас он намного, намного выше... Я пока еще на начальном этапе (подготовки), но знаете, на чем я точно сэкономлю? Это на платье. Я планирую надеть то самое свадебное платье, которое висит у меня в шкафу и в котором я выходила замуж и венчалась», — рассказала Подольская в беседе с 7Дней.ru.

При этом она отметила, что пока она занята организацией своего дня рождения. 20 мая Наталье и ее сестре-двойняшке исполнится 43 года. По этому случаю готовится совместное мероприятие в узком кругу.

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* Запрещён в РФ
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