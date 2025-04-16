Кадышева получила миллионный госконтракт ко Дню Победы

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Театр Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» получил новый контракт на 1,5 млн рублей: управа района купила билеты на концерт к Дню Победы. Он пройдёт 7 мая, начало в 18:30. Фотографию сметы выложили в соцсетях.
Всего за последние годы «Золотое кольцо» заработало чуть больше 250 млн рублей на государственных контрактах.
Как ранее рассказала жена Григория Костюка (сын Кадышевой) Габриелла Мерман, семья артистов в кредитах и долгах. Григорий ходил и постоянно разводил людей, пользуясь именем мамы. Кроме того, когда Габриелла забеременела, Костюк просил денег у её семьи, у друзей. При этом отношение к людям было отвратительным.
После того как у Григория родился сын Леонард, он не уделяет внимания ребёнку и не помогает финансово.
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Как ранее рассказала жена Григория Костюка (сын Кадышевой) Габриелла Мерман, семья артистов в кредитах и долгах. Григорий ходил и постоянно разводил людей, пользуясь именем мамы. Кроме того, когда Габриелла забеременела, Костюк просил денег у её семьи, у друзей. При этом отношение к людям было отвратительным.
После того как у Григория родился сын Леонард, он не уделяет внимания ребёнку и не помогает финансово.
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Анастасия Чубина