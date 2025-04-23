«Театр тонет, он спасает мои косяки»: муж Надежды Кадышевой вступился за сына

Александр Костюк, Надежда Кадышева и Григорий Костюк (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Супруг певицы Надежды Кадышевой Александр Костюк в беседе с бывшей возлюбленной сына Дарьей де Батс защитил наследника. Глава театра «Золотое кольцо» пообещал выплатить деньги, которые тот взял в долг и не вернул.
Фрагмент беседы Дарьи и Александра был продемонстрирован в программе «Малахов».
Девушка отметила, что Григорий Костюк просто пропал, хотя она пишет ему уже год. Дарья предположила, что стала не нужна мужчине, поскольку доделала все его проекты. Костюк поспешил защитить сына и подчеркнул, что тот взял деньги ради оказания помощи семье.
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Девушка отметила, что Григорий Костюк просто пропал, хотя она пишет ему уже год. Дарья предположила, что стала не нужна мужчине, поскольку доделала все его проекты. Костюк поспешил защитить сына и подчеркнул, что тот взял деньги ради оказания помощи семье.
«Театр тонет, а я его хозяин. Он спасает мои косяки. Спасибо моему сыну, что он хотя бы как-то смог это удержать. Я вам гарантирую: всё до копейки будет отдано!», – заявил Костюк.Ранее сообщалось, что Григорий Костюк должен своей бывшей возлюбленной 9 миллионов рублей. Она подчеркнула, что в общей сложности сын народной артистки России задолжал разным людям 500 миллионов рублей.
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Анастасия Чинкова